明州ICE擊斃女子 涉案警員手機影片曝光 連開三槍辱罵「婊子」

美國明尼蘇達州ICE探員在執法期間開槍擊斃37歲女子古德（Renee Good），保守派新聞網站「Alpha News」獲得並公開了一段由涉案探員羅斯（Jonathan Ross）親自拍攝的手機錄像，從其第一身視角還原案發前的關鍵時刻。

探員辱罵死者 片段錄下最後對話

這段長約47秒的片段顯示，探員羅斯走向死者的紅色七人車拍攝車牌，當時古德坐在駕駛席，表現冷靜並對羅斯說：「沒關係，老兄，我沒生你的氣。」但羅斯沒有回應，繼續往車子後方走去，此時車上的乘客、古德的妻子貝卡（Becca Good）對羅斯說：「（除下你的面罩）讓我看看你的面」。

然後，貝卡下車，在車外與羅斯交涉，強調自己是美國公民，並舉起手機錄影羅斯，說：「我們不會每天早上都換車牌......你待會跟我們談話時，車牌號碼依然會是這個。」

貝卡續說：「你（羅斯）想跟我們打架？你想跟我們打架？我說你還是先去吃午飯吧，大塊頭。」她其後試圖回到車上，但因車門已上鎖而不果。

就這這千釣一髮間，另一名探員突然大聲喝令古德「下車」，現場氣氛馬上轉趨緊張。片段錄得古德向右轉動方向盤，試圖從探員羅斯身旁的空隙駛離。此時羅斯發出「哇」一聲，隨即傳出三聲槍響。

由於手機鏡頭此時突然向上移動，只拍到天空，因此無法拍下槍擊過程，也無法確定古德的車有否撞到羅斯。

很快，手機鏡頭再次對準古德的車，拍到她的七人車失控撞向路邊車輛，隨後一把疑似羅斯的男聲在鏡頭外辱罵：「該死的婊子」。

萬斯發文力撐「自衛說」

片段公開後，美國副總統萬斯迅速於社交平台轉發，並堅稱影片支持其「自衛說」。萬斯寫道：「傳媒對這名無辜執法人員的謊言令人作嘔，你們都應該感到羞恥。」他此前在簡報會上形容這是一場「Renee自取滅亡的悲劇」，並指責死者受「左翼意識形態洗腦」，故意加速衝向探員。

然而，多名法律專家及明尼阿波利斯市長弗雷則持相反意見。弗雷斥責聯邦政府的定性是「垃圾」，指影片清晰顯示死者正試圖轉向避開。

女死者曾於海軍服役

片段中亦透露了死者的背景。古德在交涉期間曾向探員表示，古德是美國公民且曾於海軍服役（Navy veteran）。美媒報道，37歲的古德是一名獲獎詩人，育有三名年幼子女（分別為15、12及6歲），其第二任丈夫已於2023年去世。

目前，聯邦調查局（FBI）已收回該案的證據調查權，拒絕與明尼蘇達州刑事局（BCA）共同調查，此舉引發地方政府強烈不滿。