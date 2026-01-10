驚悚影片｜洪都拉斯女議員電視鏡頭前遭炸彈擊中 頸背受傷送院

洪都拉斯陷入總統大選後的政治動盪，當地時間周四（8日），代表保守派國民黨（National Party）的女議員盧比斯（Gladys Aurora López）在國會大樓外接受媒體採訪時，突遭人投擲自製爆炸裝置擊中頭部。爆炸威力強大，現場瞬間燃起火球，盧比斯頭部和背部受傷送院。事件引發該國政界強烈譴責，候任總統阿斯富拉（Nasry Asfura）呼籲各方保持冷靜。

爆炸瞬間冒橙色火光

據英美媒體披露的現場影片顯示，盧比斯當時正站在國民議會大樓外的走廊與記者及民眾交談。期間，一個圓形裝置突然從畫面後方飛向其頭部並發生爆炸，現場傳出巨響並冒出大量橙色火焰，盧比斯隨即倒地，其外套亦被炸至破損。

救護人員接報後將盧比斯緊急送院。醫療報告顯示，她雖暫無生命危險，但傷勢嚴重，包括頭部及後頸多處燒傷、聽力受損，且不排除有骨折情況。當時站在其身旁的幾名議員及隨員亦被波及受輕傷。

選戰紛爭未平 保守派國民黨指控「政治襲擊」

洪都拉斯正處於政權交替的敏感時期。在2025年11月30日舉行的總統大選中，國民黨候選人阿斯富拉以不到一個百分點的微弱優勢勝出，惟反對派一直指控選舉存在舞弊及技術故障，要求重點票數，國內局勢持續緊張。

國民黨國會領袖贊布拉諾（Tomás Zambrano）隨即在社交平台發文，將矛頭直指即將卸任的執政黨「自由重建黨」（LIBRE），批評這次襲擊是針對國民黨的「政治暗殺」。當時國會正準備討論反對派提出重新點票的動議，大樓外更有大量示威者集結，警方曾出動驅散。

候任總統促調查 籲各方和平過渡

國會主席列當度（Luis Redondo）已下令全面調查事件，強調絕不容許任何暴力行為干預立法機關運作。候任總統阿斯富拉預定於1月27日正式就職，他發聲明指不希望將事件定性為政治動機，但強調暴力絕對不可接受，呼籲各方重回法治。

目前洪都拉斯軍警已加強國會周邊的安全戒備，以防在政權交接前夕爆發更大規模的衝突。