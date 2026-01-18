Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲律賓宿霧垃圾山崩塌 累計36人遇難

即時國際
更新時間：10:53 2026-01-18 HKT
發佈時間：10:52 2026-01-18 HKT

當地時間1月18日凌晨5時41分，菲律賓宿務市垃圾掩埋場塌陷事故最後一名遇難者的遺體被找到，該事故累計36人遇難。

新華社報道，菲律賓消防局周日（1月19日）在社媒發文稱，當天凌晨5時41分尋獲最後一名失蹤者遺體，標誌著事故發生近兩周後，搜救和遺體搜尋行動宣告結束。

菲律賓中部宿霧市1月8日下午發生嚴重垃圾山崩塌事故，位於該市比納利烏（Binaliw）的一個民營垃圾掩埋場，突然發生大規模坍塌，堆積如山的垃圾瞬間掩埋附近建築物，將正在現場工作的110名清潔工人活埋。

數層樓高垃圾山壓毀建築物

事發於1月8日下午約4時17分，當時該私人經營的垃圾場正照常運作。目擊者描述，原本堆積如山、高達數層樓的廢棄物突然如山泥傾瀉般向下滑，威力巨大，瞬間將下方的員工宿舍、辦公室及倉庫壓毀。

有生還員工心有餘悸表示，事發前曾有人向操作機械的同事大喊警告，但現場機器運作聲音太大，警告聲被掩蓋，導致多人避難不及。

倖存員工：我以為要死了

31歲的傑洛德·安提瓜是垃圾掩埋場的辦公室職員，他說，坍塌發生得非常突然，毫無預兆，而且當時天氣晴朗。垃圾如雪崩般傾瀉而下，摧毀了他的辦公室，他設法爬過瓦礫和碎石堆逃了出來。

「我看到一絲光亮，就趕緊朝它爬過去，因為我害怕還會發生更多山體滑坡。」安提瓜告訴美聯社說：「那真是太可怕了。我當時以為自己要死了，所以這算是我的第二次生命。」

搜救官員表示，所有死者和失蹤者均為該垃圾掩埋場和廢棄物處理設施的工人。

甲烷威脅 搜救困難 

宿霧市長內斯托爾（Nestor Archival）9日表示，由於垃圾場內部持續釋放高濃度的甲烷氣體，任何火花均可能引發大規模燃燒甚至爆炸，救援人員在動用挖掘設備及切割工具時必須極為小心，令搜救進度受阻。內斯托爾直言：「這不像一般的山體滑坡，垃圾堆底部非常鬆軟，挖掘工作極具挑戰。」

疑連日大雨釀禍 議員批設施管理不善

初步調查顯示，宿霧一帶早前曾受熱帶氣旋及連日大雨影響，可能導致垃圾山地基鬆動。不過，有當地市議員質疑事故涉及管理不善，指出該處本應只是衛生掩埋場，實際上卻演變成非法的開放式垃圾場。

在菲律賓的許多城鎮，尤其是靠近貧困社區的地區，這類垃圾掩埋場和露天垃圾場長期以來都是安全和健康隱患的根源，因為居民們經常在垃圾堆中翻找垃圾和剩菜。

 

