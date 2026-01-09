Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意︱周六起三日假期 北海道至九州或現強降雪與強風

即時國際
更新時間：22:28 2026-01-09 HKT
發佈時間：22:28 2026-01-09 HKT

日本周六（10日）開始3連休，日本氣象廳警告，北海道至九州地區恐迎來強降雪與強風，部分地區恐短時間內累積超厚積雪，影響交通。

中央社引述NHK報道，日本氣象廳指出，低氣壓周六將迅速發展並朝日本海北部移動，日本海一側的地區將出現暴風雪等惡劣天氣。北陸、中國地方最大風速預估達每秒23米，新潟縣、九州北部及山口縣約每秒20米，瞬間最大風速恐達30至35米，部分海域將出現巨浪。

北海道或有強降雪

11日至12日冬季型氣壓進一步增強，極強寒流進入日本上空，許多地區將出現大雪，部分地區可能因強風形成猛烈暴風雪，能見度急速下降。

降雪量方面，10日傍晚至11日傍晚的24小時內，東北地區的日本海側山區恐達100厘米，北陸及中國地方約50厘米；11日傍晚至12日傍晚的24小時內，東北地區的日本海側可能再降100厘米，新潟縣約70厘米。

不排除航班出現延誤或停飛

氣象廳指出，日本海側平地可能出現大雪，太平洋側部分地區也可能出現積雪。

交通方面，JR各公司表示，新幹線10日原則上正常運行，但秋田新幹線11日至12日可能出現誤點或停駛。航空方面，截至今天傍晚尚未出現明天航班取消情況，但不排除之後因天候惡化出現延誤或停飛。高速公路方面也警告，11日以後，北海道及本州的日本海側可能實施交通管制。

氣象廳提醒，這次寒流強度極高且範圍廣，平時少雪的近畿、四國、九州等地也可能出現積雪。

暴風雪地區避免不必要外出

專家指出，由於天氣可能因為猛烈暴風雪而急速惡化，在預計會出現暴風雪的地區，應該避免不必要的外出，以防汽車拋錨。如果不得不外出，應該提前加滿油，並準備防寒衣物、睡袋，以及行動電源。

