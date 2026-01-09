日本櫻花︱民間預測今年花期 或於3月21日從東京開始

雖然日本近日多地受嚴寒影響，但有民間氣象公司已率先公佈「染井吉野櫻」（ソメイヨシノ，簡稱吉野櫻）的開花日期預測，讓一眾打算今年到日本追櫻的遊客作參考。

染井吉野櫻（ソメイヨシノ，簡稱吉野櫻）是日本最常見的櫻花。公司Weathernews（千葉市）周四（8日）公佈，今年吉野櫻的開花預計將於3月21日從東京都中心地區開始綻放。

西日本到東日本的開花時間與常年大致相當，各地櫻花之後會於4月初陸續開放。北日本則較常年偏早，預計4月上旬在東北地區開始綻放，櫻花前線在下旬將登陸北海道。

該公司稱，今年冬季呈現週期性的冬季型氣壓形勢，或使櫻花芽在寒冷中蘇醒並開始生長，在以東日本和北日本為中心的地區推進。預計北日本4月氣溫高於常年，晴天增多，因此開花有望提前。

根據預測，在東京都中心地區開花之後，3月22日輪到橫濱市，23日則是甲府市、岐阜市、名古屋市、福岡市和熊本市。京都市、大阪市等地為27日。北海道帶廣市的蝦夷山櫻預計在4月28日開放。