特朗普關稅｜美最高法院最快周五判決出爐 面臨退還逾萬億元風險

美國最高法院日程表顯示，已指定當地時間周五為「意見發布日」，意味着當日成為特朗普關稅案宣判的最早時間點，屆時可能針對華府的「全球對等關稅」政策是否合法作出裁決。

據悉，美最高法院一般不會提前透露將宣布哪些裁決，這次也僅表示大法官將於華盛頓時間周五早上10時（香港時間晚上11時）開庭，並公布已準備好的判決書。

若最高法院裁定美關稅政策違法，將對特朗普政府的核心經濟政策造成重大打擊，華府甚至可能須退還已徵收的關稅，金額估計逾1335億美元（10395億港元）。

特朗普關稅裁決備受關注。 路透社

裁決核心鎖定緊急權力

這項裁決的核心聚焦兩大議題：第一，特朗普政府引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅是否越權，法院需釐清行政部門是否有權以此法律手段課稅；第二，若這項作法不被認可，美國政府是否要向那些已經繳納關稅的進口商進行退賠。不過最終裁決也可能介於兩者之間。

預測平台Kalshi稱，法院支持現行關稅手段的機率僅約28%。不過即使敗訴，白宮仍有其他政策工具可用來實施關稅，且不用援引該法案的緊急權力。

上千間企業發起訴訟

路透社統計，依美國海關（CBP）資料，截至2025年12月14日，「面臨退還風險」的IEEPA關稅超過1335億美元。

根據彭博，目前已有超過1000間企業針對關稅問題對特朗普政府發起訴訟法律戰，並要求退款。



特朗普關稅案的爭議核心在於前總統依據1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對部分國家進口商品征收關稅的合法性。該法律原本用於應對國家緊急狀態，但特朗普卻以其應對貿易逆差和防止芬太尼等非法藥物流入美國為由大舉提升關稅。