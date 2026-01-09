生擒馬杜羅︱特朗普下周或見諾貝爾和平獎得主馬查多

美國總統特朗普表示，下周有機會與委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）在會面。特朗普稱，對方將於下周訪問華盛頓，自己「很期待與她見面」。

將是馬查多獲獎以來兩人首次會晤。美聯社

特朗普於美東時間周四（1月8日）接受美國霍士新聞頻道（Fox News）訪問時說：「我聽說她下周某個時候來，我很期待與她打個招呼。」當被問及若馬查多將諾貝爾和平獎頒給他，他會否接受時，特朗普説道「我聽說她想這麽做，那將是莫大的榮幸」。

這將是馬查多自去年10月獲頒諾貝爾和平獎以來，兩人首次會晤。她在委內瑞拉政壇長期批評現政權，也是主張恢復民主選舉及削弱軍方勢力的主要人物之一。

特朗普在訪問中談及委內瑞拉局勢時強調，該國「需要時間重建」，目前「根本沒有條件舉行選舉」。他指出：「我們必須幫助他們重建國家。現階段，他們甚至不知道該如何舉行選舉。」

儘管外界一直關注特朗普與馬查多的互動是否意味美國會重新調整對委政策，但特朗普早前曾否認有意協助馬查多上台，稱「她在委內瑞拉國內既沒有足夠支持，也缺乏尊重」。外界預料，雙方會面或將聚焦於該國民主重建及美委關係的未來方向。

