李在明訪華後下周奈良晤高市  外交部：不評論韓日間的事

剛結束訪華的韓國總統李在明下周二將訪問日本，並專程前往日本首相高市早苗的故鄉奈良，與對方會談。正值中日關係緊張，韓國在中日博弈中的立場與外交戰略備受關注。韓國總統青瓦台表示，此次會談將盡量回避敏感議題，把重點放在「地方均衡發展」領域的合作上。中國外交部發言人毛寧9日回應說，不評論韓日間的事，強調國與國之間的交往應當有利於維護地區的和平穩定。



韓聯社報道，應高市的邀請，李在明將於13日至14日訪日，是兩國領導人兩個半月內再度會面。韓國國家安保室長魏聖洛表示，不排除就中國對日本的出口管制問題進行討論；同時韓方希望透過這次會議，為兩國在人道主義上就歷史問題創造合作機會。



日本官房長官木原稔則說：「期待此訪成為旨在面向未來穩定發展日韓關係的重要溝通機會」，又說「當前的戰略環境下，日韓和日韓美合作的重要性進一步增強。」



高市去年11月在國會答辯時稱「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」導致中日關係惡化，在此情況下李在明本月4日至7日剛剛對中國進行了國事訪問。國家主席習近平在會晤中強調「（中韓）兩國應站在歷史正確的一邊」。韓聯社引述青瓦台內部認為，李在明在此次訪日期間直接就上述敏感議題表態的可能性不大。相比選邊站隊，韓方更可能採取平衡外交策略，以最大維護國家利益。



對於李在明將訪日本，中國外交部發言人毛寧9日回應說：「韓國總統李在明訪問日本，這是韓日之間的事情，我不作評論。我想說的是，國與國之間的交往應當有利於維護地區的和平穩定。」