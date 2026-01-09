金正恩生日送普京大禮 表明北韓無條件支持俄所有政策
更新時間：14:28 2026-01-09 HKT
發佈時間：14:28 2026-01-09 HKT
發佈時間：14:28 2026-01-09 HKT
北韓官方朝中社周五（9日）報道，國務委員會委員長金正恩於周四（8日）生日當天向俄羅斯總統普京覆信，表明將無條件尊重並支持普京的所有政策和決定。
金正恩在信中表示，他將與普京之間的親密關係視為「最珍貴、最值得自豪的財富」。他強調，朝俄兩國的緊密合作，今後將繼續按照全面戰略夥伴關係的精神推進，符合雙方的戰略利益以及兩國人民的志向與願望。
普京或先賀金正恩生日
由於這封信函為回信性質，外界推測普京可能先向金正恩發送賀電，但北韓官方媒體並未公開相關內容。考慮到金正恩回信的日期為8日，而當天被外界普遍視為其生日，普京很可能借此向其表達生日祝賀。此前，金正恩也曾於去年10月普京生日之際向其發送賀電。
外界普遍認為，金正恩出生於1984年1月8日，但北韓從未正式公布他的出生日期。
據南韓和西方情報機構稱，隨著莫斯科繼續推進其對烏克蘭近4年的軍事行動，北韓已向俄羅斯派遣了數千名士兵，助俄作戰。
