曼谷鄭王廟 | 攝影師趕遊客惹爭議 當局擬執行禮儀訓練整頓

即時國際
更新時間：14:07 2026-01-09 HKT
發佈時間：14:07 2026-01-09 HKT

泰國知名旅遊景點曼谷鄭王廟（Wat Arun）最近成為焦點，因有部分攝影師遭指控，為付費遊客取景，而驅趕其他遊客，引發爭議。鄭王廟對此道歉，並要求在寺廟內提供服務的攝影師須先接受行為與禮儀訓練才能執業。而相關訓練將由警方和區公所負責。

鄭王廟位於曼谷昭披耶河畔（Chao Phraya），吸引許多外國遊客前往「打卡」，他們會換上華麗的傳統服飾，由專業攝影師拍照紀念。

鄭王廟有部分攝影師遭指控，為付費遊客取景，而驅趕其他遊客，引發爭議。鄭王廟fb
日落下的鄭王廟美景怡人。路透社
日落下的鄭王廟美景怡人。路透社

為自家客戶拍攝驅趕他人

不過，泰國娛樂公司Be On Cloud行政總裁克里沙達（Krisda Pond Witthayakhajorndet）日前在社交平台X發文指出，他在鄭王廟目睹多名疑似與泰式服裝租借業者合作的攝影師，頻頻要求外國遊客離開拍照區域，以便為自家客戶拍照。這樣的行為導致許多遊客感到困惑與不滿，他批評這些人將公共空間視為私人場域，並呼籲應改善，避免損害國家形象。

《曼谷郵報》報道，該文章引發廣泛關注後，泰國警方與相關部門隨即作出回應。觀光警察局長薩克西拉（Saksira Phueak-um）下令加強現場巡查，並指示警員在必要時立即介入處理，以防止此問題擴大而影響旅遊業。

觀光警現場巡查 心要時介入

鄭王廟周三（7日）晚則透過官方facebook發聲明致歉，並指在寺廟內提供攝影服務的攝影師，均隸屬於泰式服裝租賃店，他們必須接受符合寺廟規定的行為與禮儀訓練，才能繼續執業。

《曼谷郵報》指出，相關訓練將由地方警察、觀光警察及區公所共同參與執行，目標是維護寺廟的秩序和禮儀。

