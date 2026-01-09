西澳海岸發現人頭遺骸 疑為元旦浮潛失蹤台男 附近多鯊魚出沒

一名台灣男子今年元旦在西澳萊奇角（Ledge Point）與其他3名同伴失聯，當時他們正準備浮潛捉小龍蝦，因同伴自行搜尋未果，在當天下午報警，隨後警方採取大規模搜救行動。直至本周二（6日）早上7時，有當地居民報警，表示在圍欄礁海灘（Fence Reef Beach）散步時發現可疑遺骸，警方目前正進一步調查，相信屬於失蹤台男。據報遺骸是一個人頭。

與3同伴捉小龍蝦失聯

澳洲傳媒報道，失蹤者為32歲的古姓男子（Wen “Walter” Ren Gu），元旦當天在沿海小鎮附近的水域浮潛，其後失聯。警方接報後展開大規模搜救行動，動用了無人機、直升機、船隻和潛水員。然而，他們的搜尋最終一無所獲。

失蹤台男疑命喪鯊口。FB

失蹤台男在浮潛捉小龍蝦時失蹤。FB

西澳警方發言人表示，6日發現的遺骸正式身份確認尚未完成，但相信死者是1名32歲的男子，於2026年1月1日失蹤。鑑於發現人類頭顱，以及發現頭顱的地點，不排除與鯊魚有關。

涉事海域常見大白鯊及公牛鯊

西澳是出了名的鯊魚出沒地區。根據國際鯊魚攻擊檔案的最新報告，澳洲的鯊魚咬傷和致死報告數量通常位居全球第2。

已知會咬傷人類的13種鯊魚中，所有種類在澳洲水域都有分佈，其中大白鯊和公牛鯊尤其常見。

大白鯊在澳洲大陸西南和東南沿海形成了2個重疊的種群，每個種群都只有幾百條成年個體，與牠們的歷史數量相比已大幅減少。不過，鯊魚攻擊極為罕見。