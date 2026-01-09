Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西澳海岸發現人頭遺骸 疑為元旦浮潛失蹤台男 附近多鯊魚出沒

即時國際
更新時間：13:47 2026-01-09 HKT
發佈時間：13:47 2026-01-09 HKT

一名台灣男子今年元旦在西澳萊奇角（Ledge Point）與其他3名同伴失聯，當時他們正準備浮潛捉小龍蝦，因同伴自行搜尋未果，在當天下午報警，隨後警方採取大規模搜救行動。直至本周二（6日）早上7時，有當地居民報警，表示在圍欄礁海灘（Fence Reef Beach）散步時發現可疑遺骸，警方目前正進一步調查，相信屬於失蹤台男。據報遺骸是一個人頭。

與3同伴捉小龍蝦失聯

澳洲傳媒報道，失蹤者為32歲的古姓男子（Wen “Walter” Ren Gu），元旦當天在沿海小鎮附近的水域浮潛，其後失聯。警方接報後展開大規模搜救行動，動用了無人機、直升機、船隻和潛水員。然而，他們的搜尋最終一無所獲。

失蹤台男疑命喪鯊口。FB
失蹤台男疑命喪鯊口。FB
失蹤台男在浮潛捉小龍蝦時失蹤。FB
失蹤台男在浮潛捉小龍蝦時失蹤。FB

西澳警方發言人表示，6日發現的遺骸正式身份確認尚未完成，但相信死者是1名32歲的男子，於2026年1月1日失蹤。鑑於發現人類頭顱，以及發現頭顱的地點，不排除與鯊魚有關。

涉事海域常見大白鯊及公牛鯊

西澳是出了名的鯊魚出沒地區。根據國際鯊魚攻擊檔案的最新報告，澳洲的鯊魚咬傷和致死報告數量通常位居全球第2。

已知會咬傷人類的13種鯊魚中，所有種類在澳洲水域都有分佈，其中大白鯊和公牛鯊尤其常見。

大白鯊在澳洲大陸西南和東南沿海形成了2個重疊的種群，每個種群都只有幾百條成年個體，與牠們的歷史數量相比已大幅減少。不過，鯊魚攻擊極為罕見。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
16小時前
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
影視圈
6小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
19小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
韓國飛香港一載客284人客機飛行途中機艙內起火。 韓亞航空FB
韓亞航空驚魂｜飛香港載284人客機艙內起火 因「尿袋」自燃惹禍
即時國際
6小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
4小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
22小時前
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
影視圈
4小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT