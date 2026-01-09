Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印尼峇里島 | 立法推動優質旅遊 外國遊客須出示財力證明

即時國際
更新時間：13:12 2026-01-09 HKT
發佈時間：13:12 2026-01-09 HKT

印尼峇里省政府正加速制定實施優質旅遊地方條例，重新定義國際旅客的入境規定，要求外國旅客須出示財力證明，以提升整體旅遊質素，避免旅遊亂象擴大。條例草案預計今年初提交峇里省地方人民代表會審議。

不設最低金額

峇里省長瓦揚近日宣布，峇里島將從過去的大眾旅遊轉向質素優先模式。新條例規定所有外國旅客必須提供過去3個月的財力證明。

峇里省政府正加速制定實施優質旅遊地方條例，重新定義國際旅客的入境規定。美聯社
峇里省政府正加速制定實施優質旅遊地方條例，重新定義國際旅客的入境規定。美聯社
025年透過航空入境峇里島的外國旅客高達705萬人。美聯社
025年透過航空入境峇里島的外國旅客高達705萬人。美聯社
峇里島將從過去的大眾旅遊轉向質素優先模式。美聯社
峇里島將從過去的大眾旅遊轉向質素優先模式。美聯社

而財力證明沒有固定最低金額，而是根據每位旅客申報的行程、停留時間、住宿類型及活動計畫等因素進行個別評估，以確保每位旅客有足夠財力自給自足，不會成為當地社會負擔。

去年吸引逾700萬外國遊客

2025年透過航空入境峇里島的外國旅客高達705萬人，另有超過7.1萬人透過海路抵達。

然而，龐大人潮也加劇當地長期存在的問題，包括嚴重的交通擠塞、垃圾管理危機，以及「問題旅客」脫序行為增加。

廟宇等地點禁不當行為

同時，為因應峇里島民眾長期不滿外國遊客不尊重當地文化，省政府也制定更嚴格的文化規範，禁止外國遊客在峇里島廟宇等地點出現不當行為。此措施延續先前已實施的外國旅客稅（PWA），共同構成整體「優質旅遊」架構。

外國旅客稅於2024年2月正式執行，規定所有國際旅客入境峇里島需一次性繳納15萬印尼盾（約70港元）的費用。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
14小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
17小時前
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
影視圈
4小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
23小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
20小時前
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
即時國際
3小時前
韓國飛香港一載客284人客機飛行途中機艙內起火。 韓亞航空FB
韓亞航空驚魂｜飛香港載284人客機艙內起火 因「尿袋」自燃惹禍
即時國際
4小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
2小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
18小時前