印尼峇里島 | 立法推動優質旅遊 外國遊客須出示財力證明
更新時間：13:12 2026-01-09 HKT
發佈時間：13:12 2026-01-09 HKT
發佈時間：13:12 2026-01-09 HKT
印尼峇里省政府正加速制定實施優質旅遊地方條例，重新定義國際旅客的入境規定，要求外國旅客須出示財力證明，以提升整體旅遊質素，避免旅遊亂象擴大。條例草案預計今年初提交峇里省地方人民代表會審議。
不設最低金額
峇里省長瓦揚近日宣布，峇里島將從過去的大眾旅遊轉向質素優先模式。新條例規定所有外國旅客必須提供過去3個月的財力證明。
而財力證明沒有固定最低金額，而是根據每位旅客申報的行程、停留時間、住宿類型及活動計畫等因素進行個別評估，以確保每位旅客有足夠財力自給自足，不會成為當地社會負擔。
去年吸引逾700萬外國遊客
2025年透過航空入境峇里島的外國旅客高達705萬人，另有超過7.1萬人透過海路抵達。
然而，龐大人潮也加劇當地長期存在的問題，包括嚴重的交通擠塞、垃圾管理危機，以及「問題旅客」脫序行為增加。
廟宇等地點禁不當行為
同時，為因應峇里島民眾長期不滿外國遊客不尊重當地文化，省政府也制定更嚴格的文化規範，禁止外國遊客在峇里島廟宇等地點出現不當行為。此措施延續先前已實施的外國旅客稅（PWA），共同構成整體「優質旅遊」架構。
外國旅客稅於2024年2月正式執行，規定所有國際旅客入境峇里島需一次性繳納15萬印尼盾（約70港元）的費用。
最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
2026-01-08 10:00 HKT