Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法德強烈譴責美外交政策 斥無視國際規則 批世界恐淪為「強盜窩」

即時國際
更新時間：12:41 2026-01-09 HKT
發佈時間：12:41 2026-01-09 HKT

法國總統馬克龍和德國總統施泰因邁爾近日嚴厲譴責美國外交政策，斥責美國正擺脫國際規則，世界有淪為「強盜窩」（robber’s den）的風險。馬克龍周四（8日）在愛麗舍宮指出，美國是一個老牌強國，但正在逐漸疏遠一些盟友，無視國際規則。而施泰因邁爾則指出，幫助建構世界秩序的美國價值觀已崩壞，而這關乎到防止世界淪為強盜窩，讓最肆無忌憚的人為所欲為。

嚴詞譴責「強權即公理」

馬克龍嚴詞譴責「強權即公理」（law of the strongest），認為「強權即公理」是造成最大混亂的狀態，普通民眾每天都在擔心，格陵蘭是否會被入侵，加拿大是否會面臨成為美國第51州的威脅。

相關新聞：
生擒馬杜羅 | 美對委內瑞拉和格陵蘭出手 專家憂加拿大是下一個目標

馬克龍嚴詞譴責「強權即公理」。美聯社
馬克龍嚴詞譴責「強權即公理」。美聯社
德國總統施泰因邁爾指出，幫助建構世界秩序的美國價值觀已崩壞。路透社
德國總統施泰因邁爾指出，幫助建構世界秩序的美國價值觀已崩壞。路透社
特朗普派軍抓捕馬杜羅，引發法德強烈批評其外交政策。法新社
特朗普派軍抓捕馬杜羅，引發法德強烈批評其外交政策。法新社

他指出，多邊機構的運作效率已越來越低。人們生活在大國林立的世界，面臨著瓜分世界的強烈誘惑。他認為美國依然是一個大國，但其正逐漸疏遠一些盟友，並開始無視那些其在不久前還在倡導的國際規則，其中包括貿易和安全等領域的規則。

馬克龍聲稱，法國拒絕新殖民主義和新帝國主義，也拒絕附庸主義和失敗主義；法國為自身和歐洲所取得的成就，即更大的戰略自主權和更少的對美國和中國的依賴，是朝著正確方向邁出一步。

指全球民主正面臨風險

而德國總統施泰因邁爾周三（7日）在德國柏林舉行的慶祝他70歲生日的研討會上發表講話時強調，全球民主正面臨風險。俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動是一個分水嶺，但美國隨後的行為標誌著第2次「劃時代的斷裂」。

施泰因邁爾說，世界秩序的瓦解已經發展到相當嚴重的階段，較小、較弱的國家面臨「完全喪失防禦能力」的風險，整個地區可能被「少數大國視為私有財產」。

他敦促國際社會切勿讓二戰後建立的世界秩序瓦解成「強盜窩」。他強調，在強盜窩內，最肆無忌憚的勢力可以肆意掠奪一切，甚至包括某個國家或地區，國際社會應阻止世界淪落到這樣的地步。

暗批向委內瑞拉及格陵蘭出手

他進一步表示，在當前充滿威脅的局勢下，國際社會必須採取積極干預措施，同時必須說服巴西、印度等國共同捍衛現有世界秩序。

施泰因邁爾明確指出，歐洲必須重新調整其安全政策，彌補軍事上的缺陷，才能在這個不斷變化的世界中發揮作用。其言論似乎暗指委內瑞拉總統馬杜羅遭美方擄走，以及特朗普一再聲稱要控制格陵蘭一事。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
14小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
17小時前
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
影視圈
4小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
23小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
20小時前
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
即時國際
3小時前
韓國飛香港一載客284人客機飛行途中機艙內起火。 韓亞航空FB
韓亞航空驚魂｜飛香港載284人客機艙內起火 因「尿袋」自燃惹禍
即時國際
4小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
2小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
18小時前