法德強烈譴責美外交政策 斥無視國際規則 批世界恐淪為「強盜窩」

法國總統馬克龍和德國總統施泰因邁爾近日嚴厲譴責美國外交政策，斥責美國正擺脫國際規則，世界有淪為「強盜窩」（robber’s den）的風險。馬克龍周四（8日）在愛麗舍宮指出，美國是一個老牌強國，但正在逐漸疏遠一些盟友，無視國際規則。而施泰因邁爾則指出，幫助建構世界秩序的美國價值觀已崩壞，而這關乎到防止世界淪為強盜窩，讓最肆無忌憚的人為所欲為。

嚴詞譴責「強權即公理」

馬克龍嚴詞譴責「強權即公理」（law of the strongest），認為「強權即公理」是造成最大混亂的狀態，普通民眾每天都在擔心，格陵蘭是否會被入侵，加拿大是否會面臨成為美國第51州的威脅。

馬克龍嚴詞譴責「強權即公理」。美聯社

德國總統施泰因邁爾指出，幫助建構世界秩序的美國價值觀已崩壞。路透社

特朗普派軍抓捕馬杜羅，引發法德強烈批評其外交政策。法新社

他指出，多邊機構的運作效率已越來越低。人們生活在大國林立的世界，面臨著瓜分世界的強烈誘惑。他認為美國依然是一個大國，但其正逐漸疏遠一些盟友，並開始無視那些其在不久前還在倡導的國際規則，其中包括貿易和安全等領域的規則。

馬克龍聲稱，法國拒絕新殖民主義和新帝國主義，也拒絕附庸主義和失敗主義；法國為自身和歐洲所取得的成就，即更大的戰略自主權和更少的對美國和中國的依賴，是朝著正確方向邁出一步。

指全球民主正面臨風險

而德國總統施泰因邁爾周三（7日）在德國柏林舉行的慶祝他70歲生日的研討會上發表講話時強調，全球民主正面臨風險。俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動是一個分水嶺，但美國隨後的行為標誌著第2次「劃時代的斷裂」。

施泰因邁爾說，世界秩序的瓦解已經發展到相當嚴重的階段，較小、較弱的國家面臨「完全喪失防禦能力」的風險，整個地區可能被「少數大國視為私有財產」。

他敦促國際社會切勿讓二戰後建立的世界秩序瓦解成「強盜窩」。他強調，在強盜窩內，最肆無忌憚的勢力可以肆意掠奪一切，甚至包括某個國家或地區，國際社會應阻止世界淪落到這樣的地步。

暗批向委內瑞拉及格陵蘭出手

他進一步表示，在當前充滿威脅的局勢下，國際社會必須採取積極干預措施，同時必須說服巴西、印度等國共同捍衛現有世界秩序。

施泰因邁爾明確指出，歐洲必須重新調整其安全政策，彌補軍事上的缺陷，才能在這個不斷變化的世界中發揮作用。其言論似乎暗指委內瑞拉總統馬杜羅遭美方擄走，以及特朗普一再聲稱要控制格陵蘭一事。