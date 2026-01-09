Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅 | 美對委內瑞拉和格陵蘭出手 專家憂加拿大是下一個目標

更新時間：12:00 2026-01-09 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-09 HKT

美軍突襲委內瑞拉生擒馬杜羅的軍事行動以及特朗普不肯放棄併吞格陵蘭的態度，引發加拿大的憂慮。加拿大前駐聯合國大使李博（Bob Rae）等專家接受媒體訪問時發出警告，指美國也可能將加拿大列入侵佔目標，認為特朗普根本不把加拿大的主權當一回事。

要讓加拿大成第51州 絕非隨口說說

李博近日接受加拿大多家媒體訪問時提到，加拿大人如果認為美國不會將加拿大列入侵略目標，那就大錯特錯了。李博認為，特朗普上任後不斷發出加拿大應成為美國「第51個州」的言論，「絕非隨口說說」，特朗普一直對加拿大有盤算，「他覺得他來治理加拿大會比我們更出色。我們必須認清一個事實：此人會有所行動，而他的這種『認真』，既不光彩，也不合法。」

特朗普：中國不會參考美軍襲委國對台行動 但仍取決於習近平

加拿大前駐聯合國大使李博指特朗普有可能侵佔加拿大。維基網站
特朗普不肯放棄併吞格陵蘭的態度引發加拿大專家憂慮。路透社
加拿大天然資源豐富。路透社
李博於2020年8月至2025年11月期間擔任加拿大駐聯合國大使。他警告：「特朗普的言論方式是前所未有的。命運無常之手，若可能指向丹麥或其他任何國家，也完全可能指向加拿大。」

資深顧問指美確實有可能採軍事脅迫

加拿大廣播公司（CBC）周四（8日）報道，曾經擔任加拿大現任和前任外交部長資深顧問的加拿大皇家大學（Royal Roads University）學者戈登（Adam Gordon）說，越來越多證據表明，特朗普政府確實有可能對加拿大採取軍事脅迫手段。

戈登表示，特朗普以委內瑞拉是美國毒品走私的源頭為由而推翻馬杜羅政權，這與美國對加拿大出口商品徵收關稅的理由如出一轍。

在格陵蘭出生、但自1980年代起就居住在加拿大北極地區伊夸努市的原住民律師彼得（Aaju Peter）接受加拿大電視台新聞網說，她一開始並沒有把特朗普關於併吞格陵蘭的言論當回事，但如今改觀了。

原住民律師：絕不能支持特朗普企圖吞併格陵蘭

她強調：「絕不能支持特朗普企圖吞併格陵蘭，因為一旦他這麼做了，下一個目標就是加拿大，我們絕不能讓這種事發生。」

英國《經濟學人》雜誌日前刊登一篇名為「加拿大國防部正在為來自美國的威脅做準備」的文章，稱加拿大史無前例地，非常嚴肅並積極地號召加拿大人報名參軍保衛國家，無論是16歲還是65歲，在遭遇軍事襲擊或重大自然災害時願意出手援助國家。

傳加國號召人民參軍衛國

文章提到，加拿大前公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）說，國防部在特朗普揚言要透過「經濟力量」讓加拿大併入美國時，就積極展開各種評估，其中包括成立一支可自願組成的平民國防力量，以支持加拿大軍隊。

