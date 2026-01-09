涉闖密蘇里空軍基地拍B-2轟炸機 中國公民遭美起訴 若罪成恐囚1年

一名中國男子涉嫌去年底未經授權拍攝密蘇里州空軍基地的B-2轟炸機，遭美國檢察官起訴，一旦罪成，將面臨最高一年監禁。

美方指，涉案男子為35歲的吳麒麟（Qilin Wu，音譯），是一名中國公民，2023年6月從亞利桑那州非法入境美國。當時，吳因非法滯留而被移民局逮捕。由於拘留空間不足，吳以保證金獲釋，訂於2027年2月遣返。

B-2幽靈轟炸機曾參與去年針對伊朗的空襲行動。whiteman.af.mil

一名中國公民被指拍攝懷特曼空軍基地的B-2轟炸機。維基網站

他被指去年底2度未經授權拍攝密蘇里州空軍基地的B-2轟炸機，美國檢察官周三（7日）對他提出刑事控訴。

密蘇里州檢察官辦公室在官網發聲明指出，吳麒麟未經授權拍攝懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）重要軍事設施及裝備，已違反美國法律。

B-2轟炸機去年曾空襲伊朗

美軍去年對伊朗核子設施發動「午夜重錘行動」，期間7架B-2幽靈轟炸機（B-2 Spirit）就是由懷特曼基地起飛。

法庭文件稱，2025年12月2日，懷特曼基地特別調查辦公室接獲通報，在軍事設施周邊發現一輛可疑小型貨車。巡邏人員前往調查後，碰見吳麒麟。吳表示自己是來觀察B-2轟炸機，巡邏人員告知吳，他無權在軍事設施內拍照或錄影。

翌日特別調查辦公室通報，稱同一輛廂型車又出現在基地周界圍欄附近。根據法庭文件，探員前往調查，再次碰到吳。

承認拍攝基地與軍事設備

吳承認拍攝B-2轟炸機的影片，以及多張基地周界圍欄、大門與軍事設備的照片。他並向調查人員展示手機，內部檔案包括懷特曼基地與軍事設備的影像，共18張照片與影片，吳承認都是由他拍攝。

此外，吳也坦承曾拍攝另一座美國空軍基地及其軍機。

美媒去年11月報道，與中國相關的空殼公司買下懷特曼空軍基地旁的公園，兩地只以圍籬相隔，促使代表當地的眾議員奧爾福特（Mark Alford）要求政府徹查。

