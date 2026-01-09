國際太空站 | 太空人出現健康問題 提前結束任務 首次進行醫療撤離

美國太空總署（NASA）署長艾薩克曼證實，正在國際太空站執行「龍」飛船第11次載人任務的一名太空人，周三（7日）出現健康問題，目前狀態穩定。出於對太空人安全的考慮，太空總署決定安排該任務團隊提前返回地球。這是太空總署首次因太空人健康問題而提前結束國際太空站任務。

取消太空漫步

這4名太空人去年8月搭乘SpaceX「龍」飛船抵達國際太空站，計畫至少停留6個月，原定在未來數周返航，但現決定提前在日內返回地球。這4名太空人包括NASA的卡德曼(Zena Cardman)和芬克(Mike Fincke)，以及日本太空人油井龜美也和俄羅斯太空人普拉托諾夫(Oleg Platonov)。

這是美國太空總署首次因太空人健康問題而提前結束國際太空站任務。路透社

國際太空站有太空人出現健康問題。美聯社

日本太空人油井龜美也要求休斯敦任務中心的醫生，幫忙看一下太空人的情況。NASA圖片

芬克和卡德曼原計劃在周四（8日）進行太空漫步，為未來在太空站部署太陽能板做準備，以便為太空站提供額外的電力，但因為有太空人出現健康問題而臨時取消。

未公布病倒太空人身份

出於保護病人私隱的考慮，NASA並未透露太空人的身份或具體病情。目前，該太空人情況穩定。

NASA官員強調，這並非由太空站上的任何傷害或國際太空站的操作所引起。NASA首席健康與醫療官波爾克表示，他們「出於對該太空人的謹慎考慮」，而提前結束任務。

波爾克表示，這是NASA首次從太空站進行醫療撤離，儘管太空人先前也曾在太空站內接受過牙痛和耳痛等疾病的治療。這4人將在未來幾天內返回地球。

太空總署副署長克沙特里亞表示，這是「我們首次從太空船上進行受控的醫療撤離，這很不尋常。」

曾要求地面醫生「視訊看診」

原先太空站的活動日常，都會YouTube上24小時直播。在上周，日藉太空人油井曾利用無線電與休斯敦任務控制中心對會，要求召開私人醫療會議。隨後，油井要求控制中心查看太空站的即時攝影機畫面。在完成攝影機連線後，油井問：「你們有機組醫生嗎？…飛行醫生之類的？」

然後這段直播突然結束，顯然NASA不想要大眾看到後續的內容，這涉及個人健康，也就與隱私有關。

目前，還有3名太空人在太空站上生活和工作，他們分別是NASA的威廉姆斯和俄羅斯太空人米卡耶夫及斯韋爾奇科夫，斯韋爾奇科夫於去年11月升空。3人將於今年夏季返回地球。

NASA官員表示，下一次太空任務有可能提前前往國際太空站，但並未透露具體細節。