美國再爆移民官執法開槍事件 俄勒岡州1男1女浴血 情況未明

美聯社報道，美國波特蘭周四（8日）下午發生涉及聯邦執法人員的槍擊案。隸屬聯邦海關及邊境保衛局（CBP）的特工在一次行動中開火，擊傷一男一女。由於前一日明尼蘇達州剛發生同類致命事故，令今次事件更添敏感。聯邦調查局（FBI）波特蘭分局已介入並主導調查工作。

兩男女中彈送院 傷勢不明

事發於當地時間下午約2時15分，地點位於波特蘭東部。波特蘭警察局表示，警員接報趕抵現場後，發現一名男子及一名女子身上有明顯槍傷，隨即為兩人進行急救並送往醫院治療，目前其傷勢情況及身份尚未對外公布。

FBI主導調查 局長籲冷靜

聯邦調查局證實，事件涉及CBP特工在執法期間開槍。儘管初步細節仍有待釐清，但因應明尼阿波利斯市日前剛發生移民局（ICE）特工射殺一名三子之母，觸發當地示威及社會高度對立。波特蘭警察局局長Bob Day發表聲明，呼籲社區保持冷靜。

Day表示：「我們深知明尼蘇達州槍擊案後，公眾情緒正處於高度緊張。但目前調查仍處於初步階段，希望市民能保持克制，讓我們釐清真相。」目前事發現場及附近醫院一度實施封鎖，以配合執法部門搜證。