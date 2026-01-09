Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遭ICE執法轟斃女死者身份曝光 三孩之母 社交平台自稱詩人

更新時間：07:08 2026-01-09 HKT
發佈時間：07:08 2026-01-09 HKT

美國明尼蘇達州發生涉及聯邦執法部門的致命槍擊案，當地1月7日，移民及海關執法局（ICE）執法人員在明尼阿波利斯市街頭截查一輛黑色七人車期間，連開多槍擊斃女司機。事後死者身份曝光，證實為37歲育有三名子女的美國公民Renee Nicole Good。事件觸發執法過當爭議，州長更與聯邦政府隔空對壘。

死者母：女兒生性溫和 料「極度恐懼」才試圖驅車離開

事發於周二早上，當時ICE人員正在該市南部一處住宅區進行執法行動。據目擊者及傳媒披露，Renee當時駕駛其本田七人車，疑與正在截查的執法人員發生口角。當她試圖駕車駛離現場時，一名執法人員向駕駛室連開數槍，Renee頭部中彈身亡。

明尼蘇達州民主黨籍參議員Tina Smith隨即證實，死者是土生土長的美國公民，並對ICE在居民區動用致命武力表示深切憂慮。然而，國土安全部（DHS）隨後發聲明，反指死者為「國內恐怖分子」，稱其當時試圖利用車輛作為武器衝擊執法人員，迫使人員開槍自衛。州長華茲（Tim Walz）則發文反擊，呼籲公眾警惕聯邦政府的「虛假宣傳」。

隨著死者身份公開，Renee的生平細節亦陸續曝光。她於2020年在維珍尼亞州的奧多明尼昂大學修讀創意寫作，憑藉優秀詩歌作品榮獲獎項。她在社交平台的簡介中自稱為「詩人、作家、妻子和母親」，常於網上分享生活點滴，並在Instagram賬戶上填寫象徵性小眾的驕傲旗幟表情符號。

美媒普遍報道，Renee的背景顯示其並非一般的激進分子。其母親Donna Ganger接受訪問時強調整個家庭深陷震驚，指女兒生性溫和，絕非那種會挑釁執法人員的人，相信當時是因為「極度恐懼」才試圖離開。

經歷過兩段婚姻 三子女頓成孤兒 

Renee的家庭生活亦令人心酸。她經歷過兩段婚姻，留下一名15歲女兒及兩名分別為12歲與6歲的兒子。她的第二任丈夫Timmy Ray Macklin Jr.已於2023年不幸離世。其前公公表示，計劃接回年幼的孫兒照顧。

槍擊案發生後，現場流出的一段短片更顯示，一名自稱是Renee妻子的女子趕抵現場後失控哭喊：「你們剛才殺了我的妻子！」目擊者Tyrice Jones向媒體表示，該名女子隨後帶同愛犬坐在前院哀號，臉上沾有血迹。

目前，明尼蘇達州刑事局（BCA）已介入調查，釐清執法人員當時是否有必要開槍，以及是否違反相關程序。

 

