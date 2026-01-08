Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐洲極端低溫暴風雪奪7命 多國交通大亂｜圖集

即時國際
更新時間：22:36 2026-01-08 HKT
發佈時間：22:36 2026-01-08 HKT

歐洲各地5日起遭遇冬季以來最強寒流，連續3天的暴雪、結冰和強風，不僅導致交通大亂，更造成數百個航班取消，嚴寒相關意外已奪走至少7條人命。

巴黎與阿姆斯特丹的機場受到最嚴重影響。荷蘭證實，歐洲最繁忙航空樞紐之一的史基浦機場（Schiphol airport）取消逾700個航班，恐怕還會繼續增加，超過1000名旅客被迫在機場過夜。

而在巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle airport）7日取消逾100個航班，奧利機場（Orly Airport）也有40個班次停飛。此外，布魯塞爾機場7日取消40個航班，布達佩斯機場也有20個航班停飛。

法國本土近半地區發布大雪和黑冰（black ice）警報，後者即路面因低溫結成透明薄冰的現象，部分區域禁止貨車上路，要求司機在休息站等待通行許可。連接英國倫敦與歐陸的歐洲之星（Eurostar）鐵路7日再度中斷，導致大批旅客行程延誤或被迫取消。

唔嚴寒全面肆虐　東北歐也受創

英國政府警告，未來幾天該國部分地區仍將面臨暴風雪，蘇格蘭已有數百所學校連續第3天停課，當地偏遠社區甚至可能因大雪「完全孤立」。

東歐巴爾幹地區近日遭遇大雪與洪災，塞爾維亞6日發生電線桿倒塌事件後，迄今仍有數千人陷入斷電困境。阿爾巴尼亞港口城市都拉斯（Durres）6日暴雨，導致數百間房屋被水淹，大約200人被迫撤離，但當地官員7日表示情況正在緩解。

北歐國家也陷入混亂，瑞典東部因大雪導致停電風險大增，西部城市哥德堡（Gothenburg）電車停駛，官員們警告民眾盡可能待在家中，避免外出與駕車。

極端低溫來臨　大雪打破15年紀錄

匈牙利國家氣象局（HungaroMet）氣象學家瓦斯科（Andras Vaszko）向法新社透露，首都布達佩斯遭遇15年來的最大降雪。氣象預報顯示，該國部分地區可能降至-20°C，鄰國奧地利阿爾卑斯山區昨夜更出現-24°C低溫。

匈牙利一名女性7日因車輛在冰面打滑撞車身亡。法國及波士尼亞也因為天氣相關意外，分別導致5人與1人死亡。來自畿內亞的19歲少年卡馬拉（Boubacar Camara）目前在巴黎郊區帳篷內過夜，他說：「只能繼續撐下去，確保自己不會死掉。我們對寒冷束手無策，而我完全不習慣這種天氣。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
14小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
7小時前
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
01:24
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
即時國際
1小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
9小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
5小時前
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
即時娛樂
12小時前
百佳大派現金券！登記即拎 獅球嘜/嘉頓/可口可樂/維達最少減$5 
百佳大派現金券！登記即拎 獅球嘜/嘉頓/可口可樂/維達最少減$5
飲食
6小時前
00:57
李慧琼當選立法會主席 月薪跳升至逾21萬元 享「LC 1」專用車牌 還有這些福利...
政情
7小時前
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
時尚購物
12小時前