歐洲極端低溫暴風雪奪7命 多國交通大亂｜圖集

歐洲各地5日起遭遇冬季以來最強寒流，連續3天的暴雪、結冰和強風，不僅導致交通大亂，更造成數百個航班取消，嚴寒相關意外已奪走至少7條人命。

巴黎與阿姆斯特丹的機場受到最嚴重影響。荷蘭證實，歐洲最繁忙航空樞紐之一的史基浦機場（Schiphol airport）取消逾700個航班，恐怕還會繼續增加，超過1000名旅客被迫在機場過夜。

而在巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle airport）7日取消逾100個航班，奧利機場（Orly Airport）也有40個班次停飛。此外，布魯塞爾機場7日取消40個航班，布達佩斯機場也有20個航班停飛。

法國本土近半地區發布大雪和黑冰（black ice）警報，後者即路面因低溫結成透明薄冰的現象，部分區域禁止貨車上路，要求司機在休息站等待通行許可。連接英國倫敦與歐陸的歐洲之星（Eurostar）鐵路7日再度中斷，導致大批旅客行程延誤或被迫取消。

唔嚴寒全面肆虐 東北歐也受創

英國政府警告，未來幾天該國部分地區仍將面臨暴風雪，蘇格蘭已有數百所學校連續第3天停課，當地偏遠社區甚至可能因大雪「完全孤立」。

東歐巴爾幹地區近日遭遇大雪與洪災，塞爾維亞6日發生電線桿倒塌事件後，迄今仍有數千人陷入斷電困境。阿爾巴尼亞港口城市都拉斯（Durres）6日暴雨，導致數百間房屋被水淹，大約200人被迫撤離，但當地官員7日表示情況正在緩解。

北歐國家也陷入混亂，瑞典東部因大雪導致停電風險大增，西部城市哥德堡（Gothenburg）電車停駛，官員們警告民眾盡可能待在家中，避免外出與駕車。

極端低溫來臨 大雪打破15年紀錄

匈牙利國家氣象局（HungaroMet）氣象學家瓦斯科（Andras Vaszko）向法新社透露，首都布達佩斯遭遇15年來的最大降雪。氣象預報顯示，該國部分地區可能降至-20°C，鄰國奧地利阿爾卑斯山區昨夜更出現-24°C低溫。

匈牙利一名女性7日因車輛在冰面打滑撞車身亡。法國及波士尼亞也因為天氣相關意外，分別導致5人與1人死亡。來自畿內亞的19歲少年卡馬拉（Boubacar Camara）目前在巴黎郊區帳篷內過夜，他說：「只能繼續撐下去，確保自己不會死掉。我們對寒冷束手無策，而我完全不習慣這種天氣。」