Meta擬收購Manus 中國商務部證實展開調查

即時國際
更新時間：20:57 2026-01-08 HKT
發佈時間：20:57 2026-01-08 HKT

美國科網巨頭Meta早前宣布以20億美元收購具中國背景的人工智能公司Manus，引起關注。中國商務部8日回應說，企業從事對外投資等活動須符合中國法律法規，商務部將會同相關部門對此項收購與出口管制、技術進出口、對外投資等相關法律法規的一致性開展評估調查。

Manus2022年由北京蝴蝶效應科技成立，去年初發布AI產品後迅速走紅，曾被譽為「第二間DeepSeek」。不過，公司於去年6月突然把總部遷至新加坡，並裁減大部分中國員工，當時遭不少內地媒體批評為「叛逃」。

在中美科技戰背景下，美國企業收購具有中國背景的AI公司，時機敏感。英國《金融時報》日前引述消息稱，中國官方正在審查Manus把員工和技術遷移到新加坡，以及隨後出售給Meta是否符合中國的法律法規。

中國商務部8日舉行例行記者會，發言人何亞東在回應Meta收購Manus的提問時說，中國政府一貫支持企業依法依規開展互利共贏的跨國經營與國際技術合作。需要說明的是，企業從事對外投資、技術出口、數據出境、跨境並購等活動，須符合中國法律法規，履行法定程序。商務部將會同相關部門對此項收購開展評估調查。

