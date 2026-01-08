前日本駐華大使丹羽宇一郎去世 首任民間出身

日中友好協會相關人士8日透露，前日本駐華大使丹羽宇一郎於2025年12月24日因衰老去世，享年86歲。他曾作為伊藤忠商事社長重振公司業績，是首位民間出身的駐華大使。

前日本駐華大使丹羽宇一郎。 新華社

丹羽出身於名古屋市，從名古屋大學畢業後，1962年進入伊藤忠。1998年他就任社長，拯救了當時因泡沫經濟崩潰帶來巨額有息債務、亟需進行經營改革的公司。丹羽決定一次性處理巨額不良債權，在截至2001年3月的財年財報中計入了史上最高的淨利潤，使業績迅速恢復。

丹羽2004年就任董事長，2010年4月起擔任顧問，6月卸任後就任駐華大使。他在2015年出任日中友好協會會長，2024年卸任。憑藉著先前累積的人脈關係，他努力透過提供獎學金資助中國留學生等方式發展日中關係。