食客順手牽GG！ 美餐廳痛失珍藏幾十年「海象陰莖骨」 老闆崩潰求歸還

美國新澤西州一間知名餐廳長年珍藏一支「 海象陰莖骨」作店內裝飾，吸引許多客人借看拍照，豈料近日竟有客人「一借無回頭」將這支陰莖骨走。老闆與員工在網上公開消息尋找下落，承諾絕不採取法律行動，只希望賊人交還鎮店之寶。

《紐約郵報》報道，這間餐廳「Donkey’s Place」位於卡姆登市（Camden），曾被名廚安東尼波登（Anthony Bourdain）盛讚為當地最棒的芝士牛肉堡。店內陳設包括許多奇特收藏品，例如巨齒鯊的牙齒及本次失竊的海象陰莖骨，一直是該店話題焦點。

12月30日晚，3名男子在店內暢飲數小時後，要求查看放置在吧台後方的「海象陰莖骨」，卻乘機偷走。竊賊蓄著鬍鬚，笑著手持雞尾酒，與其他人合照。稍後，他被監視器拍到帶着戰利品離開。

「海象陰莖骨」是餐廳珍藏多年的鎮店之寶。 fb / Mia Panella

當值女員工隔天發布影片，希望借助廣大網友力量找回「鎮店之寶」。她說：「我根本不敢相信他會這麼做！如果偷東西的人看到這個，請把它還回來，沒有它一切都不一樣了。」

餐廳老闆路卡斯（Lucas）說，當值女員工只是暫時離開，到後場處理其他事務，客人竟然就趁此間罅偷東西。他說：「我們拿到了他的照片，但我不認為他還在鎮上。」他表示不打算提告，「我們只希望東西被還回來」