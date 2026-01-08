金正恩42歲生日低調度過 北韓官方未作報道

韓聯社首爾1月8日電，北韓領袖金正恩周四（1月8日）迎來42歲生日，但北韓官方媒體未作任何相關報道，顯示北韓方面刻意低調處理。韓聯社指出，這與北韓一向重視領導人個人崇拜的傳統形成鮮明對比。

官媒聚焦黨代會動員

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》當天頭版刊登社論，呼籲各級領導層在即將召開的第九次黨代表大會前，加強思想宣傳與政治動員，但並未提及金正恩生日。對外宣傳媒體《朝中社》則僅報道政府及經濟部門為黨代會作準備的消息。

外界普遍認為，金正恩於1984年1月8日出生，但北韓從未正式公布其出生日期。僅有一次間接提及是在2014年，當時《朝中社》報道美國前NBA球星洛文訪問北韓。

弱化父輩領袖象徵依賴。美聯社

刻意淡化父輩象徵

在北韓體制下，最高領導人生日通常定為國家節日。金日成及金正日的生日分別被稱為「太陽節」及「光明星節」，均是盛大的全國紀念日。不過，金正恩自2011年掌權以來，其生日未被定為紀念日，官方媒體亦始終保持沉默。

分析指，金正恩近年逐步弱化對父輩領袖的象徵依賴，同時建立屬於自己的個人崇拜體系，如推行佩戴印有其肖像的徽章，並有意減少使用「太陽節」等名稱。韓媒認為，他可能出於政治考量，以防社會對「年輕領袖」個人生日制度化產生反感。

