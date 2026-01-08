特朗普簽令 美國退出66個國際組織 包括31個聯合國機構

美國總統特朗普繼續拋外交震撼彈。白宮表示，特朗普於7日簽署公告，宣布美國將退出共35個非聯合國體系的國際組織，以及31個聯合國下屬機構。白宮於當地時間周六發表震撼公告，宣佈美國將退出35個非聯合國組織及31個聯合國下屬機構。白宮形容此舉是經過「全面檢討」後的決定，旨在斬斷流向「效率不彰」組織的公帑，確保納稅人的資金能回流至符合美國本土利益的範疇。

「美國優先」升級 之前已退世衞和聯合國教科文

供受影響組織的完整清單，但華府至今保持緘默，未有具體點名。路透社引述消息指，相關資源未來將被重新配置，集中用於能直接提升美國國際影響力及國家安全的項目。

白宮在公告中明確指出，這項外交大變動源於政府對所有參與的國際政府間組織、公約及條約進行的深度審查。聲明言辭犀利，強調美國不再容許資金流向那些「將全球主義議程凌駕於美國優先」的組織，特別是部分在重要議題上成效有限的機構。

自特朗普展開第二任期後，美國在多邊外交上的孤立勢頭愈趨明顯。事實上，華府已多次採取具體行動，包括削減對聯合國的資金分擔、退出人權理事會，並無限期停止資助巴勒斯坦救濟機構（UNRWA）。

此外，特朗普已先後宣佈退出聯合國教科文組織（UNESCO），並重演首任期的戲碼，再度退出世界衛生組織（WHO）及《巴黎氣候協定》。分析指出，這一系列連鎖行動反映特朗普正全面實踐以「美國優先」為核心的民族主義路線，試圖打破二次大戰後由美國長期維護的國際多邊體系。

對於美方大規模「退群」，歐洲盟友及聯合國相關部門表示極度憂慮。外界批評華府此舉將削弱國際社會應對氣候變化、公共衛生及人道援助的能力。然而，白宮方面不為所動，強調效率與結果才是衡量參與國際事務的唯一標準。目前，多國正密切注視華府下一步會否對更多軍事或貿易條約「動刀」。