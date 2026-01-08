格陵蘭之爭｜魯比奧下周晤丹麥官員商討 稱傾向以購買而非入侵方式解決

美國特朗普政府近期在全球外交及能源版圖上展現極強擴張雄心。繼強勢介入委內瑞拉石油產業後，華府正將目光投向北極戰略要衝格陵蘭島。國務卿魯比奧透露，將於下星期與丹麥官員會面，商討格陵蘭問題，他首度明確指若涉及國家安全，動用軍事手段始終是總統特朗普的選項之一。

取格陵蘭志在必得 列「國家安全優先事項」

魯比奧在華盛頓回應記者提問時，並未直接回答特朗普政府是否願意冒險採取軍事手段控制格陵蘭島，他說：「我來這裡不是為了談論丹麥或軍事干預，我下週會與他們會面。屆時我們會與他們進行討論，但我對此沒有其他補充。」

美國白宮在6日重申，取得格陵蘭是美國「國家安全優先事項」。路透社

當被追問會否用武力取下格陵蘭，他表示，每位美國總統都保留了透過軍事手段，以應對國家安全威脅的選項。

據《紐約時報》報道，美國白宮在6日重申，取得格陵蘭是美國「國家安全優先事項」，並聲明「特朗普總統及其團隊正在討論一系列選項」以達成這項外交目標，「動用美軍始終是三軍統帥可運用的選項」。同日，特朗普指示幕僚提交「取得格陵蘭」的更新版計畫。

而在前一日（5日），據報在國會一場閉門簡報會上，參議院領袖追問華府是否準備對格陵蘭動武。魯比奧對此淡化了即時入侵的可能性，透露白宮正採取強硬措辭施壓丹麥，誘使其重回談判桌，其中「收購」是美方目前屬意的外交目標。

白宮發言人：首選外交解決

白宮發言人萊維特7日表示，總統特朗普將考慮所有選項，首選始終是以外交途徑解決。