沙特阿聯酋關係惡化 也門索科特拉600遊客滯留 意大利急撤46人

沙特阿拉伯與阿聯酋關係急劇惡化，衝突令也門外島索科特拉島（Socotra）受影響，導致約600名外國遊客滯留當地，無法離境。意大利首班撤僑航班周三載有46名意大利遊客，前往沙特阿拉伯吉達。

阿聯酋撒兵放棄控制權

路透社報道，阿聯酋上周按沙特要求的限期撤走駐也門部隊，同時放棄對索科特拉島的實際控制。沙特近日空襲也門南部、支援政府軍對抗阿聯酋支持的南方分離勢力，索科特拉島局勢亦被捲入。索科特拉島主要機場空中交通全面停擺，島上遊客頓時失去返程航班。消息指，機場將於本月7日開通飛往吉達的航班，象徵阿聯酋影響力急速削弱。

來自立陶宛的遊客克里克斯塔波涅內表示，原定周日飛返阿布扎比，但現時或需改經沙特吉達離境，「沒有人知道發生了甚麼事，大家只想回到正常生活。」有滯留遊客警告，島上缺乏電子支付及銀行服務，現金短缺問題迫在眉睫，「再過兩三天，大部分人就會耗盡現金，只能露宿並依賴當地居民援助」。

也門索科特拉島以原始海灘及獨特植物聞名，包括著名的「龍血樹」。路透社

仍有約600名旅客滯留島上。路透社資料圖片

意大利周三撤走46名國民，該國外交部指，仍有59名意大利公民留在島上，預計將於未來數日分批乘搭後續航班返國。當局正與也門及沙特阿拉伯政府協調，沙特方面將向相關人士發出為期四天的過境簽證，以協助其順利回國。

阿聯酋自2018年起透過軍事部署及支持南方過渡委員會（STC）實際掌控該島。分析指出，索科特拉島猶如「不沉的航空母艦」，可監控曼德海峽航道，對歐亞非貿易線具戰略價值。

索科特拉島位於也門南岸300多公里外，過去多年遠離內戰，被視為「戰火中的世外桃源」，以原始海灘及獨特植物聞名，包括著名的「龍血樹」。該島坐落亞丁灣，毗鄰連接紅海的重要航道。