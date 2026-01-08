Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特阿聯酋關係惡化 也門索科特拉600遊客滯留 意大利急撤46人

即時國際
更新時間：05:21 2026-01-08 HKT
發佈時間：05:21 2026-01-08 HKT

沙特阿拉伯與阿聯酋關係急劇惡化，衝突令也門外島索科特拉島（Socotra）受影響，導致約600名外國遊客滯留當地，無法離境。意大利首班撤僑航班周三載有46名意大利遊客，前往沙特阿拉伯吉達。

阿聯酋撒兵放棄控制權

路透社報道，阿聯酋上周按沙特要求的限期撤走駐也門部隊，同時放棄對索科特拉島的實際控制。沙特近日空襲也門南部、支援政府軍對抗阿聯酋支持的南方分離勢力，索科特拉島局勢亦被捲入。索科特拉島主要機場空中交通全面停擺，島上遊客頓時失去返程航班。消息指，機場將於本月7日開通飛往吉達的航班，象徵阿聯酋影響力急速削弱。

來自立陶宛的遊客克里克斯塔波涅內表示，原定周日飛返阿布扎比，但現時或需改經沙特吉達離境，「沒有人知道發生了甚麼事，大家只想回到正常生活。」有滯留遊客警告，島上缺乏電子支付及銀行服務，現金短缺問題迫在眉睫，「再過兩三天，大部分人就會耗盡現金，只能露宿並依賴當地居民援助」。

也門索科特拉島以原始海灘及獨特植物聞名，包括著名的「龍血樹」。路透社
也門索科特拉島以原始海灘及獨特植物聞名，包括著名的「龍血樹」。路透社
仍有約600名旅客滯留島上。路透社資料圖片
仍有約600名旅客滯留島上。路透社資料圖片

意大利周三撤走46名國民，該國外交部指，仍有59名意大利公民留在島上，預計將於未來數日分批乘搭後續航班返國。當局正與也門及沙特阿拉伯政府協調，沙特方面將向相關人士發出為期四天的過境簽證，以協助其順利回國。

阿聯酋自2018年起透過軍事部署及支持南方過渡委員會（STC）實際掌控該島。分析指出，索科特拉島猶如「不沉的航空母艦」，可監控曼德海峽航道，對歐亞非貿易線具戰略價值。

索科特拉島位於也門南岸300多公里外，過去多年遠離內戰，被視為「戰火中的世外桃源」，以原始海灘及獨特植物聞名，包括著名的「龍血樹」。該島坐落亞丁灣，毗鄰連接紅海的重要航道。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
13小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
10小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
11小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
10小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
9小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
13小時前
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
2026-01-06 22:00 HKT
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
飲食
12小時前
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
飲食
12小時前