日高中生廁所暴打同學9秒片破億點擊 引發公憤警方調查

日本栃木縣一間高中發生校園欺凌事件，一段長達9秒的施暴影片於社交平台X上瘋狂流傳，短短三日內觀看次數已突破1.1億次，引發全日本社會輿論的極度憤怒。影片中，一名男學生在校內廁所內，向一名手無寸鐵的男同學連番重擊頭部與臉部，而旁邊的圍觀者更不斷拍手叫好，場面令人髮指。

據《每日新聞》及《產經新聞》報道，該段在網上引發「大炎上」的影片拍攝地點位於校園廁所，施暴者走向一名同校男學生，二話不說就揮出重拳，兩度猛擊其太陽穴及臉部，更用腳踢踹受害學生的後腦杓，而受害男學生全程毫無抵抗能力。現場則有多名學生在旁「觀賽」，不斷起哄歡呼。

事件曝光後，大批網民對施暴行為極度不滿，要求查明涉事學校並公開譴責。最終證實該校為栃木縣真岡北陵高等學校，學校因初時「神隱」未即時回應，引發更多抗議電話湧入縣教委及地方政府。

栃木縣知事福田富一在6日記者會上被問及觀看影片的感受時，難掩怒氣，直斥施暴學生：「我感到啞口無言。我的第一個反應是『卑鄙小人，別再欺負弱小！』」

由於事態嚴重，栃木縣警方接獲報案後，已即時以「暴力傷害事件」立案展開偵查。警方確認影片拍攝於去年12月，目前正向涉嫌施暴的學生及多名相關人士進行調查筆錄。警方透露，涉事學生已對自己的行為表示深切歉意。

面對排山倒海的輿論壓力，校方終於在7日承認影片中確實為該校學生，並表示這宗事件已符合《霸凌防止對策推進法》中對霸凌的定義。校方稱，將會針對全校學生進行有關霸凌與人際關係的問卷調查，並計劃儘快召開家長說明會，以平息公眾怒火並處理後續事宜。