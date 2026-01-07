美軍扣押「索菲亞號」油輪畫面曝光 魯比奧：委內瑞拉已認責

加勒比海局勢急劇升溫，美軍繼在北大西洋扣押與委內瑞拉有關、懸掛俄羅斯旗的「貝拉1號」油輪後，1月7日宣布，其南方司令部在國際水域攔截了一艘被指從事非法活動的無國籍油輪「索菲亞號」（Sophia），並押回美國。美國國務卿魯比奧稱，委內瑞拉臨時政府已向美方提出，希望將該船被扣押的原油納入雙方的協議談判之中。

美國南方司令部透過社交媒體表示，代號為「南方之矛」（Operation Southern Spear）的特別行動於7日凌晨展開。美國戰爭部（即國防部）聯同國土安全部協調，在黎明前於加勒比海國際水域攔截了一艘名為「索菲亞號」（M/T Sophia）的油輪。美方將該船定義為受制裁的「黑暗船隊」（dark fleet）成員，指其當時正進行非法活動。根據美方在社交平台發布的影片，有疑似戰機接近「索菲亞號」。

南方司令部強調，整個攔截過程平穩，並無發生意外。目前，該船正由美國海岸防衛隊押送往美國本土進行「最終處置」。美方稱，美軍對打擊西半球非法活動立場堅定，「南方之矛行動」旨在捍衛美國國土安全，並恢復美洲地區的穩定與實力。

美國政府在香港時間8日凌晨零時許召開記者會，交代扣押兩艘油輪的行動。其中魯比奧指，美軍在加勒比海登船截查涉嫌運載受制裁原油的「索菲亞號」後，委內瑞拉臨時權力機構已主動接觸美方，要求將這批被截獲的原油納入日前與美國總統特朗普達成的協議之內。

根據協議，美國接收並監督銷售3000萬至5000萬桶委國石油，收益將存入美國控制的全球銀行賬戶，再由特朗普政府全權酌情決定如何分配予美國及委內瑞拉民眾。

委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）發表聲明，證實正與美國政府就原油銷售進行談判，並形容交易模式與目前雪佛龍（Chevron）等跨國公司的商業運作機制類似。

「他們（委方）非常清楚，如果要繼續出口石油、獲取收入並避免經濟全面崩潰，唯一的辦法就是與美國合作。」魯比奧語氣強硬地表示。他認為，委方提出將油輪納入談判，反映出馬杜羅政權或臨時權力機構在美方的經濟制裁與軍事攔截下，正面臨巨大的財政壓力。