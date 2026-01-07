Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本核監管機構職員上海旅遊失公務手機 恐外洩機密

即時國際
更新時間：23:08 2026-01-07 HKT
發佈時間：23:08 2026-01-07 HKT

中日關係緊繃未解之際，日本官員傳出大烏龍！多間日媒報道，日本核能監管機關「原子能管制廳」一名人員，去年11月赴中國私人旅遊，期間竟遺失了公務用的智能手機，遺失地點很可能是在上海機場。手機內存負責高度機密人士的個人資料，而手機至今仍未尋獲。雖然目前尚未證實有資料外洩，但事件已向日本個資保護委員會通報。在野黨國會議員痛批此重大疏失。

據報道，這名員工去年11月1日因私人行程前往中國，11月3日返國，11月6日才發現公務用手機不見了，很可能是在上海機場安檢過程中遺失。他在發現遺失手機當天即向管制廳通報。

該手機存有高度機密敏感資料，包括負責核設施反恐措施的核安部門人員姓名與聯繫方式。管制廳已向個資保護委員會通報，不排除敏感資訊外洩的可能。

原子能管制廳是日本政府在2011年東日本大地震福島第一核電廠發生事故後成立的機構，管制廳針對負責因應核事故與大地震等緊急情況的人員配發防災用公務手機，平時必須隨身攜帶。事故發生後，政府已警告相關人員出國時不要帶防災公務手機。

曾任國會議員的時事評論員杉村太藏質疑，涉事人員事隔3天才發現手機不見了， 令人覺得事有蹊蹺，「上海機場到處都是監視器，這麼多監視器，居然還是找不到，匪夷所思」。

 

 

