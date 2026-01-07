陳志被捕｜柬埔寨內政部通報 陳志等3名中國公民移交中方

柬埔寨內政部今晚（1月7日）正式通報，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國主管部門請求，柬埔寨當局近日逮捕太子集團創始人陳志等3名中國公民，並依法移交中方。

柬國華文媒體《柬中時報》早前報道，陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。美國司法部去年10月指控陳志經營一個龐大的詐騙帝國，涉嫌電詐、洗錢，並查封約150億美元（約1170億港元）的比特幣。他在香港洗錢長達9年，操控10家公司，已被香港警方凍結27.5億港元的資產。

內政部通報指出，被引渡人員分別爲陳志、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。上述行動於今年1月6日執行。在此之前，柬中兩國執法部門已就相關案件開展了數月聯合調查與合作。

陳志被剝奪柬埔寨國籍

柬埔寨內政部同時表示，根據《柬埔寨國籍法》規定，陳志已於2025年12月經法令被正式剝奪柬埔寨國籍。

內政部強調，此次行動系在國際執法合作框架下依法開展，並表示通報旨在向國內外公衆說明有關情況。聲明未透露案件進一步細節。