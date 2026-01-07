Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美方扣押赴委油輪「貝拉1號」 避查半個月早前改掛俄國旗

即時國際
更新時間：21:47 2026-01-07 HKT
發佈時間：21:47 2026-01-07 HKT

美國歐洲司令部稱，美國司法部和國土安全部「今日宣布扣押M/V Bella 1號輪，原因是其違反了美國制裁規定」。他們在X平台發文稱：「該船在北大西洋被扣押，扣押依據是美國聯邦法院簽發的搜查令，此前美國海岸警衛隊巡邏艦門羅號（USCGC Munro）對其進行了追踪。」

美國已橫跨大西洋追蹤這艘油輪半個月。美國海岸防衛隊上月21日試圖在油輪靠近委內瑞拉時將其扣押，但船隻掉頭逃逸，向着大西洋公海疾馳。美方艦艇一直維持800米左右的距離緊盯。

在追蹤行動開始時，海岸防衛隊發現船上掛假旗，因此特朗普政府認為它「無國籍」，可以依據根據《聯合國海洋法公約》（UN Convention on the Law of the Sea）扣押。後來船身突然畫上俄羅斯國旗，並改名「馬里納拉號」（Marinera），俄方也透過外交途徑要求美方停止攔截。

「貝拉1號」由一間土耳其公司持有，因代表真主黨（Hezbollah）、也門胡塞武裝（Yemeni Houthis）、伊朗伊斯蘭革命衛隊（Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps）等恐怖組織運輸伊朗石油而受到美國制裁。該油輪被認為是用於運輸來自俄羅斯、伊朗和委內瑞拉受制裁石油的所謂「影子船隊」的一部分。

美國海岸防衛隊在美軍跨境捉拿委內瑞拉總統馬杜羅之前，已接連扣押多艘與委內瑞拉有關的油輪。

