生擒馬杜羅｜委內瑞拉黃金儲備受關注 傳媒指曾向瑞士運送113公噸

即時國際
更新時間：20:44 2026-01-07 HKT
發佈時間：20:44 2026-01-07 HKT

委內瑞拉獨裁領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）被美國跨境抓捕，其個人及委國資金備受關注。馬杜羅2013年上台，執政至今逾12年，據路透社報道，他在執政頭3年已將113公噸官方黃金儲備運往瑞士，價值約52億美元（近405億港元）。

瑞士廣播公司 SRF 稱，那個時期正值委內瑞拉政府通過出售黃金緩解經濟壓力。這些黃金很可能被運往瑞士進行精煉和認證，並進一步流入國際市場。瑞士是全球主要的黃金精煉中心，境內設有5間大型精煉廠。

相關新聞：生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督

StoneX 市場分析師羅娜·奧康奈爾指出，2012年至2016年期間，委內瑞拉央行進行了大量「被迫性拋售」，而出口中斷的一個重要原因，可能是央行黃金儲備耗盡。

2017年，歐盟對多名委內瑞拉官員實施制裁。此後，委內瑞拉對瑞士的黃金出口降至零。

相關新聞：生擒馬杜羅︱馬杜羅夫婦否認控罪 庭上稱「我是正直的人，我仍是委國總統」

馬杜羅被美國跨境抓捕至紐約受審後，瑞士聯邦政府周一(5 日)發聲明，宣布凍結馬杜羅及相關人士在瑞士境內持有的所有資產，為期4年，共37人受影響。但當局未披露資產規模或及來源，也未確認這些資產是否與此前央行黃金轉移存在關聯。

據英國《衛報》報道，委內瑞拉目前還有約31噸黃金存放於英國的銀行，2020年時價值約19.5億美元，而目前黃金價值已是當時的2倍多。自2018年以來，由於委內瑞拉總統選舉結果存在爭議，加拉加斯一直無法再將黃金運回國內。

