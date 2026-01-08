Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片

即時國際
更新時間：17:17 2026-01-08 HKT
發佈時間：16:52 2026-01-08 HKT

柬埔寨華文媒體《柬中時報》報道，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國受查。8日，中國公安部表示，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。

央視公布陳志乘飛機被押返北京的畫面。個子矮小的陳志，穿一身「東看」藍色囚衣，戴手銬，多名公安荷槍實彈將他押下飛機，押解車為北京車牌，相信他關押在東城區看守所（東看）。

影片所見，特警臂章顯示「藍劍突擊隊」。據資料，「藍劍突擊隊」為北京特警總隊一支隊，負責統籌、協調、組織、指導全局反恐怖工作；負責防範和打擊暴力恐怖活動；負責處置暴亂、騷亂事件等等。

公安部：即將公布骨幹通緝名單

公安部稱，1月7日，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執法合作取得的又一重大戰果。公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案，警告犯罪分子立即自首。

相關新聞：柬埔寨電騙｜美英聯手重擊柬巨企 查扣1166億元比特幣 華人首腦陳志在港持兩上市公司

相關新聞：太子集團｜涉用香港公司買4艘豪華遊艇洗錢 台拘關鍵6人 港負責人67萬元交保

年僅38歲的陳志是福建人，最初在一家規模不大、顯然不太成功的網路遊戲公司工作，後於2010年末或2011年移居柬埔寨，開始涉足當時蓬勃發展的房地產行業。

美國司法部2025年指控陳志在柬埔寨策劃詐騙，從全球受害者手中竊取了數十億美元的加密貨幣。美國財政部已沒收了據稱與他相關的價值超過140億美元（105億英鎊）的比特幣——並稱這是有史以來最大的加密貨幣查扣案。

2014年，他加入了柬埔寨國籍，其所創辦的太子集團在西哈努克城搞的「科技產業園」，其實是圍着高牆鐵絲網的詐騙監獄，數千人被虛假招聘誘騙過來，護照一收，每天被逼著工作16小時搞殺豬盤。光兩個窩點就有1250部手機，控制著7.6萬個社交帳號，巔峰時一天能騙3000萬美元（約2.3億港元）。

