Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太子集團創始人陳志由柬埔寨遣返中國 接受有關部門調查

即時國際
更新時間：19:22 2026-01-07 HKT
發佈時間：19:22 2026-01-07 HKT

柬埔寨華文媒體《柬中時報》報道，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。

美國司法部2025年指控陳志在柬埔寨策劃詐騙，從全球受害者手中竊取了數十億美元的加密貨幣。美國財政部已沒收了據稱與他相關的價值超過140億美元（105億英鎊）的比特幣——並稱這是有史以來最大的加密貨幣查扣案。

相關新聞：柬埔寨電騙｜美英聯手重擊柬巨企 查扣1166億元比特幣 華人首腦陳志在港持兩上市公司

太子集團（Prince Group）創始人陳志（左）與柬埔寨前首相洪森。
太子集團（Prince Group）創始人陳志（左）與柬埔寨前首相洪森。

相關新聞：太子集團｜涉用香港公司買4艘豪華遊艇洗錢 台拘關鍵6人 港負責人67萬元交保

年僅37歲的陳志是福建人，最初在一家規模不大、顯然不太成功的網路遊戲公司工作，後於2010年末或2011年移居柬埔寨，開始涉足當時蓬勃發展的房地產行業。

太子集團創辦人陳志被捕。 princeholdinggroup.com
太子集團創辦人陳志被捕。 princeholdinggroup.com

2014年，他加入了柬埔寨國籍，其所創辦的太子集團在西哈努克城搞的「科技產業園」，其實是圍著高牆鐵絲網的詐騙監獄，數千人被虛假招聘誘騙過來，護照一收，每天被逼著工作16小時搞殺豬盤。光兩個窩點就有1250部手機，控制著7.6萬個社交帳號，巔峰時一天能騙3000萬美元（約2.3億港元）。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
22小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
3小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
4小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
飲食
7小時前
港鐵老翁爭位施襲│馬尾女遭「兜鎚窩面」身心受創 網片瘋傳後失新工 盼緝拿兇徒
港鐵老翁爭位施襲│馬尾女遭「兜鎚窩面」身心受創 網片瘋傳後失新工 盼緝拿兇徒
突發
5小時前
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
突發
5小時前
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
影視圈
2026-01-06 16:03 HKT