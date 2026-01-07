山寨「昭和天皇在位60年」萬円紀念幣流入市場 4人被捕包括中國人

日本警方在全國各地，發現有人兌換為紀念昭和天皇（裕仁）在位而發行的「天皇陛下御在位60周年記念」1萬円銀幣，認為是犯罪集團有組織偽造貨幣，目前正調查假幣來源。

警方目前拘捕4人，包括居住在東京足立區的中國籍公司主管薛志偉（36歲）及同區建築工人山口兼嗣（48歲）。

昭和天皇裕仁於1926年即位。 Wiki

相關紀念幣於1986年（昭和61年）發行，有面額500日圓的白銅幣5000萬枚、面額10000日圓的純銀幣1000萬枚及面額10萬日圓的純金幣1000萬枚。10000日圓純銀幣直徑35毫米，重20克。

據東京警視廳稱，被捕4人於去年5月至6月期間，在東京都內各信用金庫分行，兌換了79枚假幣，涉嫌行使偽造貨幣。其中薛姓男子換了25枚。

警方指出，自去年4月以來，在東京、埼玉、茨城等7個都道府縣約30間 「信用金庫」、農業合作社分支機構等，合共兌換了630枚紀念幣，經鑑定全部都是假幣。

警視廳認為犯罪集團有組織地反覆偽造貨幣，目前正在確認假幣取得途徑及非法所得資金用途。