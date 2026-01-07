日小樽滑雪場電梯夾死5歲男童 運營公司涉業務過失致死受查
發佈時間：16:30 2026-01-07 HKT
日本北海道小樽市的朝里川溫泉滑雪場去年12月28日發生致命意外，一名5歲男童乘搭傳送帶式爬坡電梯時跌倒，右臂被夾住不幸身亡。北海道警方以業務過失致死嫌疑，1月6日搜查滑雪場運營公司「Sasson」辦公室等相關地點，7日再到意外現場勘查，調查事故原因。
據小樽警署等透露，去世男童是在連接停車場與雪道的魔毯（傳送帶式爬坡電梯）出口附近摔倒後被捲入其中，可能因衣物被拉扯而壓迫到頸部，窒息而死。
涉事電梯於2019年安裝，事發當天早上例行檢查時未發現異常。該電梯具有異物捲入時自動緊急停機的功能，但事故發生時似乎並未啟動。運營公司稱，事發現場以前也曾多次發生摔倒事故，但沒有安排工作人員駐守。
國土交通省消息稱，由於出事電梯位於室外，且未與建築物連接，因此不屬於《建築標準法》定義的「電梯」範疇，不受安全標準或定期檢查的約束。
警方正在仔細調查安全管理體系是否有任何問題，並考慮是否以職業過失致人死亡罪提告。
