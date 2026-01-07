生擒馬杜羅︱委內瑞拉臨時總統：沒有外國勢力在治理國家

美軍上周六（3日）突襲委內瑞拉，同時擄走總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。該國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）周二（6日）強調，沒有任何外國勢力在治理她的國家。美國總統特朗普早前曾表示，在推翻其前任總統馬杜羅後，華府將在過渡期間「接管」委內瑞拉。

對於是否與特朗普合作，羅德里格斯釋放出矛盾的訊號，時而語氣和緩，時而態度強硬。羅德里格斯發表談話表示：「委內瑞拉政府掌管著我們的國家，別無他人。」、「沒有任何外國代理人在治理委內瑞拉。」

羅德里格斯一方面釋出和解訊號，但同時似乎也試圖安撫掌控安全部隊與準軍事組織的強硬派勢力；自馬杜羅被捕後，武裝力量一直在街道上巡邏。