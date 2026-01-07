Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國與100多國達協議 美企豁免全球最低稅率

美國與超過100個國家最終達成協議，豁免美國企業繳納某些國外稅項，這是華府先前爭取將美國企業排除在全球最低稅率制之外的最新進展。

據悉相關國家早於2021年由經濟合作與發展組織主持下談成一項對跨國企業徵稅的協議。該項協議包括兩大「支柱」，第2支柱訂定全球最低企業稅率為15%。

到本周一，美國財政部表示，已與經合組織和20國集團（G20）「包容性架構」內超過145個國家達成協議，讓以美國為總部的企業僅須遵守美國國內的全球最低稅率，免受第2支柱規範影響。財政部還說：「這項並行協議承認美國對本國企業全球業務的課稅主權，以及其他國家對其境內經商行為的課稅主權。」

