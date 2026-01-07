伊朗示威35死 政府向國民月派54元圖息民憤

伊朗民怨高升之際，政府推出一項派錢計劃，將於未來4個月向每名公民每月發放1000萬里亞爾（折合約7美元、54.5港元）的補貼，企圖緩解民眾因不滿經濟困難而爆發的大規模抗議活動。然而，許多人懷疑，在當地基本生活成本飆升至每月200美元以上的情況下，這項補貼能否發揮作用。人權團體昨日說，持續1周多的伊朗示威已釀35人死亡，包括2名安全部隊成員，並有1200多人被補。

微薄津貼被抨「杯水車薪」

伊朗政府發言人證實，將從本月10日（周六）起向民眾提供為期4個月的補助金，每人獲得1000萬里亞爾津貼，主要以購物券方式發放。這些補貼旨在暫時緩解民困，但面對通脹嚴重，伊朗貨幣里亞爾持續貶值，有批評者指這些微薄津貼如同「杯水車薪」，無濟於事。

目前伊朗一個普通家庭每月基本開銷包括房租、食物、用電和交通費，很容易超過200美元（約1560港元），幾乎沒有餘力應付其他額外開支如教育或醫療保健等。隨着當地通脹達到近40%，里亞爾兌美元持續貶值，許多人認為新補貼只是象徵性的姿態。以目前1000萬伊朗里亞爾的購買力，只可買到約100隻雞蛋加數公斤大米。

示威浪潮未見停息

伊朗民眾的示威潮已擴及伊朗31個省中的27省250多個地點，且不見停歇跡象。總部位於美國的「人權運動人士通訊社」指出，示威已導致35人死亡，包括29名示威者和4名兒童。

美國總統特朗普2日已警告德黑蘭，若其「以暴力手段殺害和平示威者」，美國將「前來解救他們」。翌日美軍便出動逮捕德黑蘭長期盟友、委內瑞拉總統馬杜羅，使得特朗普這番發言有了新的重要性。