Youtube「治愈火爐」片爆紅 畫面單調卻達1.5億瀏覽量 廣告收益驚人

網絡世界無奇不有，一段長達10小時、內容僅為木頭在火爐燃燒的片段，近日再度成為社交平台熱話。這段被網民封為「治愈神片」的影片，雖然視覺畫面單調，卻在過去9年間累積超過1.5億觀看人次，更有估計指其廣告收益已高達120萬美元（約936萬港元），充分展現「慢電視」（Slow TV）的吸金力。

社交平台推波助瀾 冬季迎流量高峰

該片段近日再次爆紅，相信與X（前稱Twitter）及Instagram等社交平台流傳的帖文有關。不少網民紛紛前往YouTube留言「朝聖」，直言是因為社交平台的推薦而到訪。據悉，每逢冬季或聖誕佳節，不少家庭會將此片段投放到電視螢幕上，營造溫馨的節日氣氛，令影片每年年底都會迎來一波流量高峰。

畫面單調卻極具療癒感

片段內容極其簡單，全程只見木頭在火爐內靜靜燃燒，伴隨著節奏規律的噼啪聲響。這種視覺與聽覺的雙重刺激，對不少都市人而言具有減壓及助眠的作用。

隨著「治愈系內容」在網絡盛行，這類低成本、長時間的片段正逐漸成為網絡經濟中不可忽視的一環。有分析指，這類片段成功捕捉了現代人追求片刻寧靜的心理需求，將平凡的「燒柴聲」轉化為千萬公帑的商業契機。