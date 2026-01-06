18歲伊斯蘭少女直播拒戴頭巾 冷血父親偕兒「榮譽處決」遭判刑

荷蘭一名53歲的伊斯蘭父親，不滿18歲的女兒生活方式「太過西方」還結交男友，竟夥同兩名兒子將女兒騙往荒野，將其綑綁並溺斃於沼澤。荷蘭法院近日做出判決，該名潛逃中的父親被重判30年徒刑，兩名兒子則處20年監禁。



《DutchNews.nl》、《每日郵報》綜合報道，該名父親哈利德（Khaled al Najjar）不滿18歲的女兒瑞安（Ryan）不遵守伊斯蘭傳統，平時拒絕佩戴頭巾（希賈布，Hijab）、使用社交軟體，且會結交男友。

悲劇導火線，疑似是瑞安在TikTok上，沒戴頭巾且化著妝進行直播。此舉被家族視為「羞辱性的背叛」。



瑞安於2024年5月22日失蹤，直到7天後才在荒野被發現。遺體被發現時全身被綑綁、嘴巴遭封住。



調查人員在死者指甲縫中發現哈利德的DNA，顯示她在斷氣前曾與父親發生激烈搏鬥。法院指出，哈利德親手綑綁並勒昏女兒後將她丟入水中。



在案發後而哈利德犯案後早已逃往敘利亞，隨後寫信給《電訊報（De Telegraaf）》自首。荷蘭當局判處哈利德30年監禁，但荷敘兩國並沒有引渡條款，犯能否服刑引發質疑。

警方認為哈利德分別23歲和25歲的兒子穆哈納德和穆罕默德（Mohamed）也有參與犯案，兩人被捕後否認，反稱哈利德是「怪物」，但法庭獲悉兩人曾和哈利德討論殺害方式，並為了協助掩蓋謀殺，刪除瑞安手機的照片和影片，還要求其他家人刪除對話紀錄。



兩兄弟被判處20年監禁，但只有長子出庭，次子留在監獄未參與聽證會。