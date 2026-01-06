Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅︱第一夫人頭纏繃帶上庭 被視委內瑞拉權力核心人物

即時國際
更新時間：13:15 2026-01-06 HKT
發佈時間：13:15 2026-01-06 HKT

美軍在委內瑞拉當地1月3日凌晨空襲首都加拉加斯，捕獲總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦並將2人帶走，事件震驚國際社會。馬杜羅夫婦於美東時間周一（5日）中午，在紐約市聯邦法院首次出庭。

相關新聞：生擒馬杜羅︱馬杜羅夫婦否認控罪 庭上稱「我是正直的人，我仍是委國總統」

外媒報道，第一夫人席莉亞‧弗洛雷斯（Cilia Flores）在3日美軍「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）中疑似肋骨骨折，出庭時臉部明顯掛彩，右眼瘀青腫脹。律師Mark Donnelly聲稱，她在被捕過程中「遭受重大傷害」，包括骨折和多處瘀傷。

《紐約郵報》報道，法庭畫面顯示69歲的弗羅雷斯頭纏著繃帶，一塊在右眼上方，另一塊在額頭部位，右眼周邊瘀青明顯。她透過西班牙語翻譯向法官主張自己「無罪，完全清白」，否認美方指控的可卡因走私陰謀罪及槍械相關罪名。律師要求安排弗洛雷斯接受全面X光檢查，確保她被聯邦當局拘留期間的健康狀況。

家族累積龐大來源不明財富

弗洛雷斯長年在幕後操盤，過去被視為委國權力核心人物之一。根據記者、分析家與前官員說法，她塑造一個司法體系，幾乎所有重大決策都必須經她之手，並在國家機構安插親信。

相關新聞：空襲委內瑞拉 | 馬杜羅今紐約聯邦法院出庭 遭拘押中心惡劣環境曝光

他們還說，弗洛雷斯的家族累積了龐大且來源不明的財富。她出身中下階層，原為律師，1990年代加入已故左翼強人總統查韋斯陣營後開始崛起，兩人建立緊密關係。她與馬杜羅2013年結婚，同年馬杜羅就任總統。

美軍300秒生擒馬杜羅夫婦

美軍「絕對決心行動」動員逾150架戰機及近200名美軍，其中特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）僅花300秒就成功逮捕馬杜羅夫婦。美國國防部長赫格賽斯表示，行動中沒有任何美國人傷亡，但古巴政府證實，有32名軍警在委內瑞拉執行任務時死於美軍攻擊。
 

