生擒馬杜羅︱聯合國安理會緊急開會討論委內瑞拉局勢 中方強烈譴責美國「非法且霸凌」行動

即時國際
更新時間：00:56 2026-01-06 HKT
發佈時間：00:56 2026-01-06 HKT

美國日前突襲委內瑞拉生擒總統馬杜羅，並送往美國紐約進行審訊。聯合國安全理事會周一就委內瑞拉最新局勢召開緊急會議，討論「對國際和平與安全的威脅」。

聯合國副秘書長迪卡洛（Rosemary DiCarlo）在會上代為宣讀秘書長古特雷斯（António Guterres）的聲明，指出他「對國際法規則未獲尊重深表關切」，並警告有關行動可能加劇委內瑞拉國內不穩，對地區局勢造成衝擊，亦可能為國與國之間的關係樹立危險先例。古特雷斯在聲明中表示，必須防止局勢進一步升級，並呼籲各方遵守《聯合國憲章》及國際法原則。

中國常駐聯合國副代表孫磊在會議上發言，稱北京對此深感震驚，並強烈譴責美國「非法且霸凌」的行動。

美國駐聯合國代表出席會議。路透社
聯合國安理會緊急開會討論委內瑞拉局勢。路透社
俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈5日在安理會委內瑞拉局勢緊急會議上，譴責美國針對委內瑞拉的軍事行動並敦促美國釋放委內瑞拉總統馬杜羅夫婦

另一方面，英國前國家安全顧問、前駐聯合國大使萊爾格蘭特（Sir Mark Lyall Grant）接受英國廣播公司訪問時指出，英國及其他歐洲國家在安理會上正處於「非常困難的位置」，形容美國的行動「幾乎可以肯定不符合國際法」。

他認為，英國及法國在會上將避免直接討論行動的合法性，而是把焦點放在「委內瑞拉接下來會發生什麼事」之上。

