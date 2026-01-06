Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅︱委內瑞拉頒緊急狀態令 下令警方追捕內鬼

更新時間：00:14 2026-01-06 HKT
發佈時間：00:14 2026-01-06 HKT

委內瑞拉政府下令警方追捕任何曾協助美國拘捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的人士。據一份自上周六起生效、但至周一才對外公布的國家緊急狀態令，當局要求執法部門全面追查並拘捕涉案者。

根據週一公佈的法令文本，該緊急狀態命令警方「立即在全國範圍內搜捕所有參與煽動或支持美國武裝襲擊的人員」。

馬杜羅夫婦周一已被押往美國紐約的法院進行審訊。委內瑞拉政府則形容事件為「綁架行動」，並指屬對國家主權的嚴重侵犯。

美國傳媒周末引述消息人士報道，稱美國中央情報局（CIA）在委內瑞拉政府內部安插線人，並在行動前數日持續掌握馬杜羅的行蹤，相關消息來自多名獲簡報人士。委內瑞拉官方暫未回應該報道細節。

相關報道：生擒馬杜羅︱戴手銬乘直升機往紐約法庭 獲指派代表律師

當局強調，任何與外國勢力勾結、危害國家安全的人士，均將依法追究責任。

