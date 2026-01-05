東京男偷車撞死行人逃逸案 涉謀殺再次被捕

日本東京足立區去年11月發生汽車剷上行人路狂飇百餘米的事故，導致2死12傷，涉案汽車是從車行偷走的展示車，司機一度棄車逃跑，隨後落網，警方指他在汽車駛上行人路後仍繼續加速，且有「駛上行人路導致有人死也沒所謂」的想法，魯莽駕駛行為等同於揮舞「致命武器」汽車，1月5日以殺人未遂等罪名將他再次拘捕。



案發於2025年11月24日下午12點30分左右，在東京都足立區，涉事汽車在一個十字路口剷上行人路，撞倒28歲女子，失控狂衝130米，直到下一個十字路口前才回到路上，撞上一輛卡車後停了下來。正在等紅綠燈的81歲老翁杉本健二被撞飛近20米死亡；3名腿部和髖部骨折的重傷者至今仍未出院。

據東京警視廳和調查人員稱，疑犯 橫尾優𧙗（37歲）住在足立區，他在事故發生前曾被2輛警車追逐400米，懷疑他一心想要逃脫，因車道擠塞才駛上行人路。他被捕後曾說「不想被抓」之後保持沉默，但承認魯莽駕駛是為了逃避警車追捕。

車內控制設備分析顯示，汽車駛上行人路時，司機持續踩油門。當調查人員問橫尾如果以時速60公里撞上行人會發生什麼事時，他回答說「會死或受傷」，又說「這是我的錯」。

警方分析疑犯的認知及現場情況，認為他有「駛上行人路導致有人死也有沒所謂」的想法，故適用殺人罪名，以謀殺、殺人未遂及違反道路交通法（肇事逃逸）等嫌疑將他再度逮捕。