中國00後女導演金邊墜樓亡 代表作《愛是一本書》

23歲中國籍女導演兼編劇賴宇晴早前赴柬埔寨拍攝短劇，在金邊墜樓重傷，經多日搶救無效，1月2日在金邊俄羅斯醫院（柬蘇友誼醫院）宣告身亡。賴宇晴曾編導作品《愛是一本書》（Love is a Book），是她的代表作。

《柬中時報》引述警方報告指出，死者為中國籍女子賴宇晴，出生於2002年8月，生前居住在金邊市。

賴宇晴。 木蘭國際電影節

警方報告顯示，事發於去年12月30日凌晨0時30分，地點位於金邊市一處民宅一樓租住處。賴於當日凌晨0時45分被送往醫院，延至1月2日下午5時許傷重不治。

警方確認，案發時與死者相識的兩名友人，包括印度籍電影導演JATLA SIDDARTHA及中國籍女子LI FANG在同一樓層，事發後2人被帶往刑事警察局協助調查。

賴宇晴代表作《愛是一本書》。 華語獨立影像資料館

涉事民宅底層為房東自住，一樓及二樓租出。一樓租給上述印度籍男子及中國籍女子，二樓則由一名法國籍男子承租。

監控錄像顯示，12月29日晚上11時22分左右，一名法國籍男子回到住所打開院門時，死者正站在門外。隨後死者被帶入屋內並進入居住區。至12月30日凌晨0時30分左右，監控記錄到樓上有人交談聲，其後死者從高處墜落，一名印度男子與中國女子隨即下樓查看並扶起傷者。

醫院出具的死亡證明顯示，死者因頭部與身體遭受嚴重撞擊而身亡。警方並在案發現場欄桿上提取到指紋痕跡，作為後續調查證據之一。

《愛是一本書》劇影。 木蘭國際電影節

死者父親在事發後從中國趕赴柬埔寨處理善後。他向警方表示，女兒自2024年來到柬埔寨，與幾位友人共同從事短劇製作，合作夥伴包括上述印籍男子及中國籍女子ESTHER LI和LILY YANG。他表示不了解女兒在柬埔寨的工作與生活細節，只知女兒曾於2025年9月19日前往韓國領獎。

死者父親12月30日上午接獲外甥通知後，隔天晚上購票赴柬，在醫院照顧女兒。醫生指傷勢嚴重，包括腦部腫脹及出血、肺部挫傷並伴有血塊，以及鎖骨與脊椎多處骨折，始終處於昏迷狀態，最終於1月2日下午宣告不治。