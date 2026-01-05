Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安華宣布修憲 限大馬首相任期不得超過2屆或10年

即時國際
更新時間：17:05 2026-01-05 HKT
發佈時間：17:05 2026-01-05 HKT

馬來西亞首相安華宣布，內閣決定在本月國會召開時提交聯邦憲法修正案，為檢控分權鋪路，並將明確規定首相任期不得超過2屆或10年。

大馬傳媒報道，安華5日在首相署常月集會上發表2026年新年獻詞，表示所有重要職位都應該設有任期限制，包括政府首席秘書也不應任職超過10年。

大馬首相安華。 新華社
大馬首相安華。 新華社

安華強調：「這項規定同樣適用於所有部門，如果在規定的任期內能夠完成工作，之後就應交由下一代繼任。」他表明：「這個原則也適用於首相署，我們將提呈法案，規定首相的職位任期不得超過10年或兩屆任期。」

安華說完這番話後，台下響起掌聲。他隨後笑著說：「有人拍手，我不想超過10年，我有些遺憾，但不可能一直任職100年。」

馬來西亞92歲的前總理馬哈迪。AP圖片
馬來西亞92歲的前總理馬哈迪。AP圖片

馬來西亞任期最久的首相是馬哈蒂爾 （Mahathir Mohamad），他曾兩度出任首相，第一次長達22年（1981-2003）。2018年5月10日馬哈蒂爾再次宣誓就任，以92歲高齡成為當時世界最年長的國家領導人，任至2020年。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
8小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
18小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
9小時前
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
01:05
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
影視圈
5小時前
委內瑞拉未來局勢如何發展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
委內瑞拉未來局勢如何發展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
即時國際
2小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
10小時前
新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機｜Juicy叮
新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
01:53
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
11小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
2026-01-04 16:42 HKT
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
23小時前