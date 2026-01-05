安華宣布修憲 限大馬首相任期不得超過2屆或10年

馬來西亞首相安華宣布，內閣決定在本月國會召開時提交聯邦憲法修正案，為檢控分權鋪路，並將明確規定首相任期不得超過2屆或10年。

大馬傳媒報道，安華5日在首相署常月集會上發表2026年新年獻詞，表示所有重要職位都應該設有任期限制，包括政府首席秘書也不應任職超過10年。

大馬首相安華。 新華社

安華強調：「這項規定同樣適用於所有部門，如果在規定的任期內能夠完成工作，之後就應交由下一代繼任。」他表明：「這個原則也適用於首相署，我們將提呈法案，規定首相的職位任期不得超過10年或兩屆任期。」

安華說完這番話後，台下響起掌聲。他隨後笑著說：「有人拍手，我不想超過10年，我有些遺憾，但不可能一直任職100年。」

馬來西亞92歲的前總理馬哈迪。AP圖片

馬來西亞任期最久的首相是馬哈蒂爾 （Mahathir Mohamad），他曾兩度出任首相，第一次長達22年（1981-2003）。2018年5月10日馬哈蒂爾再次宣誓就任，以92歲高齡成為當時世界最年長的國家領導人，任至2020年。