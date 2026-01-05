Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉︱點止3,030億桶石油蘊藏量？ 遍地「寶藏」天然資源大盤點

美軍3日突襲委內瑞拉，極速帶走總統馬杜羅夫婦。特朗普政府曾指馬杜羅本人是全球最大毒梟之一，與販毒集團勾結，對付他是為了解決美國毒品問題。但馬杜羅強烈否認指控，反指責美國企圖以「禁毒戰爭」為藉口，推翻他只為攫取委內瑞拉蘊藏豐富的石油。

相關新聞：空襲委內瑞拉｜美國稱大力打擊為「反毒」 實際目標是石油？︱拆局

委內瑞拉擁有豐富石油資源為人所知，據倫敦能源協會（Energy Institute）數據，委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，高達3,030億桶，約佔全球總儲量的 17%，甚至超越石油輸出國組織（OPEC）龍頭沙地阿拉伯。

除了石油，委內瑞拉擁有豐富天然資源。路透社
委內瑞拉擁有豐富石油資源。路透社
委內瑞拉擁有豐富天然氣。路透社
美軍空襲後，委內瑞拉民眾排隊購買食物。路透社
但這些儲量多數位於委內瑞拉中部的奧里諾科帶（Orinoco belt），屬於超重油（heavy oil），這類原油在技術開採上相對單純，但生產成本高昂且需要特殊的提煉過程。

除石油外，委內瑞拉還擁有銅、鋁土礦、鈾礦、稀土礦、鐵礦石等戰略礦產資源，其中銅儲量佔全球5%至8%，是新能源與國防工業的關鍵原料。

黃金儲量或達3000噸

據期貨研究報告，委內瑞拉黃金儲備再加上未完全勘探的砂金礦與原生金礦（如玻利瓦爾州、阿馬庫羅三角洲地區），地質學家估算其總潛在儲量或高達3000噸，佔全球已探明黃金儲量的1.4%至1.9%。

相關新聞：委內瑞拉未來局勢如何發展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍

至於全球都在爭奪的稀土資源，委內瑞拉同樣礦藏豐富，但大多尚未開發，這些大多位於奧里諾科礦業弧帶。委內瑞拉政府消息來源歷來宣稱，奧里諾科採礦弧至少蘊藏約30萬噸稀土元素。一旦勘探啟動，其價值可能遠超2000億美元。

至於天然氣資源，委內瑞拉擁有天然氣蘊藏量估計約達200兆立方英呎，價值隨時高達 8000億美元，但許多天然氣資源同樣尚未開發。

