印度6歲女童天台被姦後遭掟落樓 兩冷血鄰居落網

印度北方邦發生一宗人神共憤的性侵案件！一名6歲女童據稱在一處天台遭強姦後被扔下樓，送院不治。事件引發眾怒，目前女童的2名鄰居被捕。

女童屋頂玩耍離奇失蹤

事發於北方邦布蘭德舍赫爾縣（Bulandshahr）錫坎德拉巴德（Sikandrabad）工業區。受害女童的父親向警方表示，女兒原本在屋頂上玩耍，後來卻被發現人躺在大樓後面的田裏。家屬指女童被扔下樓前曾遭到性侵。

印度經常發生離譜性侵案件。 iStock示意圖

警方接報後立即成立3個專案小組，結果在追捕行動中與2名疑犯發生短暫槍戰，疑犯腿部中槍就擒。警方在他們身上尋獲2把手槍與大量未發射的彈藥，被捕男子拉朱（Raju）和維魯（Veeru），與受害女童是住同一棟大樓的租戶。

目前女童遺體已送去驗屍，以證實家屬指控。2名疑犯在初步調查後已坦承涉案。