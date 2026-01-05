印度6歲女童天台被姦後遭掟落樓 兩冷血鄰居落網
更新時間：15:34 2026-01-05 HKT
發佈時間：15:34 2026-01-05 HKT
發佈時間：15:34 2026-01-05 HKT
印度北方邦發生一宗人神共憤的性侵案件！一名6歲女童據稱在一處天台遭強姦後被扔下樓，送院不治。事件引發眾怒，目前女童的2名鄰居被捕。
女童屋頂玩耍離奇失蹤
事發於北方邦布蘭德舍赫爾縣（Bulandshahr）錫坎德拉巴德（Sikandrabad）工業區。受害女童的父親向警方表示，女兒原本在屋頂上玩耍，後來卻被發現人躺在大樓後面的田裏。家屬指女童被扔下樓前曾遭到性侵。
警方接報後立即成立3個專案小組，結果在追捕行動中與2名疑犯發生短暫槍戰，疑犯腿部中槍就擒。警方在他們身上尋獲2把手槍與大量未發射的彈藥，被捕男子拉朱（Raju）和維魯（Veeru），與受害女童是住同一棟大樓的租戶。
目前女童遺體已送去驗屍，以證實家屬指控。2名疑犯在初步調查後已坦承涉案。
最Hit
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
2026-01-04 16:42 HKT
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光 身材肥胖曾自爆心臟擴大
2026-01-04 10:00 HKT