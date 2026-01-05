Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉 | 馬杜羅藏身處淪焦土 美轟炸最大軍事基地 突襲行動釀至少80死

即時國際
更新時間：13:48 2026-01-05 HKT
發佈時間：13:48 2026-01-05 HKT

美軍突襲委內瑞拉逮捕總統馬杜羅夫婦，根據太空科技公司Vantor於周日（4日）發布的衛星影像，委內瑞拉最大軍事基地提烏納堡（Fuerte Tiuna）部分區域在短短數分鐘內遭美軍破壞，至少有5棟建築物被摧毀，基地內有巨大爆炸痕跡。委內瑞拉政府指控，美軍這場行動造成至少80人死亡，多數為馬杜羅的保鑣與平民，其中還包括多名古巴籍人士，美軍則宣稱無人陣亡。

馬杜羅夫婦藏身安全屋 睡夢中被抓

據《紐約時報》、《紐約郵報》等美媒報道，馬杜羅夫婦就是在這座基地的的安全屋被抓，這座基地主要由軍事設施組成，位於首都卡拉卡斯南側山區，周邊有設置防禦工事。據報美軍由陸軍最精銳的特種部隊「三角洲部隊」突襲闖入安全屋，當場逮捕睡夢中的馬杜羅夫婦。

美軍上周六空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，發生爆炸。路透社
美軍上周六空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，發生爆炸。路透社
提烏納堡被美軍破壞，至少有5棟建築物被摧毀，基地內有巨大爆炸痕跡。路透社
提烏納堡被美軍破壞，至少有5棟建築物被摧毀，基地內有巨大爆炸痕跡。路透社
馬杜羅被抓捕至美國。路透社
馬杜羅被抓捕至美國。路透社
馬杜羅被抓捕至紐約後，被押解下機。路透社
馬杜羅被抓捕至紐約後，被押解下機。路透社

衛星影像顯示，美軍摧毀基地內部至少5棟建築物，有建物整棟被夷平，原本整齊排列的軍用車輛被炸毀或燒毀，基地內部留下大片爆炸痕跡。另外，一處大門和保全警衛建築也被摧毀。

美軍突襲目標也包括拉卡洛塔空軍基地（La Carlota），目擊者稱，空軍基地跑道被毀，重要物流樞紐拉瓜伊拉港（Port La Guaira）的貨櫃與碼頭設施也遭嚴重破壞。當地居民稱，突襲行動引發2次爆炸與火災。

突襲行動持續不到30分鐘

根據委內瑞拉官員的說法，美軍這場突襲行動持續不到30分鐘，造成造成至少80人死亡。古巴政府指，總計有32名古巴人在美軍這場軍事行動中喪生，總統辦公室宣布全國哀悼2天。

古巴共和國主席迪亞斯-卡內爾透過社交平台X發文譴責美國，稱其為「針對勇敢的委內瑞拉人民和我們美洲的國家恐怖主義」，並稱陣亡的32名古巴人是應南美國家的請求，代表革命武裝力量和內政部執行任務。

